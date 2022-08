House of the Dragon x Stradivarius è la collezione da non perdere!

È uscita da pochissimo e già sta facendo parlare di sé: la nuova serie HBO House of the Dragon ci riporta alle atmosfere e ambientazioni del Trono di Spade, di cui è prequel. La moda non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione ed ecco che Stradivarius, in collaborazione con Warner Bros. Consumer Products, presenta la capsule collection!

La nuova collezione Stradivarius è un mix esplosivo di coolness

House of the Dragon x Stradivarius dà il nome a questa collezione speciale che porta i fan nel mondo della serie con gamme cromatiche ispirate ai toni del nero, bianco e rosso.

Foto Stradivarius

I capi si distinguono per texture e tessuti: dal velluto con stampa di drago a quella di serpente e alle giacche di pelliccia, sono loro che aggiungono quel tocco fantasy alla collezione. Oltre alla tendenza shackets non possiamo assolutamente lasciarci sfuggire la capsule Stradivarius!

Foto Stradivarius

Mini abiti jacquard, bellissimi pezzi cut-out e ricamati, elementi in tulle e in ecopelliccia, corsetti, allacciature laterali e glitter. Ma anche body chain e gioielli ispirati alla casa dei Targaryen, protagonista indiscussa della serie, nonché capi effetto pelle che imitano l’estetica di House of the Dragon senza tralasciare le tendenze del momento.