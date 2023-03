Stiletto Lashes: il trend ciglia per incantare al primo sguardo questa primavera

Per esibire un trucco occhi da far invidia questa primavera non serve altro che un buon mascara, unico e solo strumento in grado di affidare alle proprie ciglia il ruolo da protagonista: se quelle pastello lasciano dietro sé una irresistibile sferzata di vivacità, perfettamente intonata alla primavera già nell’aria, la modalità più sobria con cui esaltarle ricade sulla texture a ricalcare le vecchie care Spider Lashes. Vi è però una tendenza ancor più calda, la quale sta rapidamente crescendo in popolarità tra i devoti componenti della beauty community.

Si tratta nientemeno che delle Stiletto Lashes, una moderna rivisitazione dell’iconico look alla Twiggy che ha già irretito il cuore di giovani attrici del calibro di Jenna Ortega e Zendaya: la tendenza trucco occhi della primavera si differenzia dalle altre per dei caratteristici ciuffetti di ciglia, strategicamente pizziccati ed affilati al fine di conferire allo sguardo ancor maggior magnetismo.

Il segreto per replicarle alla perfezione? Una particolare attenzione prestata alla tecnica di applicazione del mascara, modulabile tramite l’utilizzo di -udite, udite- delle semplici pinzette per sopracciglia. Ma ecco spiegato immediatamente come procedere.

Come replicare delle Stiletto Lashes da manuale

Foto Instagram @diorbeauty

Sottratto agli anni sessanta e dunque dall’intenso gusto retrò, tale look può essere riprodotto facilmente persino nella quotidianità. A contribuire al conseguimento dello scopo uno dei più virali beauty hacks del momento, chiaramente generato da TikTok.

Mascara e pinzetta alla mano, e capiamo subito in cosa consista: la prima tecnica prevede di prelevare il prodotto tramite le estremità delle seconde per poi pizzicare le ciglia in piccoli gruppi. La seconda e maggiormente strutturata, invece, vuole che si applichi una prima passata di mascara e che solo dopo si proceda a modellare le ciglia tramite pinzetta, per poi terminare con un’ulteriore stesura ricorrendo preferibilmente alla punta dello scovolino. dell’applicatore.