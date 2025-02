Stefano De Martino non si ferma più: “Ci stiamo lavorando”, l’annuncio fa sognare

Non era un compito semplice, per Stefano De Martino, mettersi al timone di Affari Tuoi dopo il grande successo ottenuto da Amadeus. Nonostante abbia ereditato un programma di successo e consolidato, la strada per il conduttore partenopea era tutt’altro che spianata. Il rischio di essere continuamente paragonato a chi l’ha preceduto era altissimo, ma Stefano ha saputo dare la sua cifra al game show di Rai 1. Che ora vola più che mai, ma non è tutto.

L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi continua a raccogliere consensi anche con Stasera tutto è possibile, il programma targato Rai 2 che regala sorrisi e spensieratezza ai telespettatori ogni martedì sera. Giunto alla terza puntata, il game show ha raggiunto ascolti record, a tal punto che la Rai sta pensando a una interessantissima promozione: una grande novità per gli appassionati.

Splendida notizia per Stefano De Martino: torna in prima serata su Rai 1?

La nuova edizione di Stasera tutto è possibile è iniziata lo scorso 28 gennaio ed è già un successo. Con il game show condotto da Stefano De Martino le risate sono assicurate. Comici, attori e personaggi tv si mettono in gioco sfidandosi in prove divertenti, dallo Speed Quiz alla Stanza Inclinata, dando vita a gag e siparietti irresistibili. “La vivo come una sorta di rimpatriata con gli amici”, ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni il conduttore. Che, ben presto, potrebbe approdare in prima serata su Rai 1.

L’intenzione è quella di ‘trasferire’ l’ultima puntata dell’attuale edizione di Stasera tutto è possibile da Rai 2 a Rai 1. A confermarlo è stato Marcello Ciannamea, direttore intrattenimento Prime Time Rai, che all’Ansa ha dichiarato: “Ci piacerebbe portare su Rai 1 la puntata finale di Stasera tutto è possibile”. Al momento non c’è nulla di officiale, ma “ci siamo lavorando”, sono state le parole di Ciannamea.

Le puntate di Step previste per questa stagione sono dieci e, al momento, sono stati trasmessi solo i primi tre appuntamenti, anche in ragione dello stop della settimana sanremese. Se il piano della Rai andasse in porto, il passaggio nel prime time di Rai 1 rappresenterebbe una promozione importante per Stefano De Martino, che si conferma uno dei volti di punta della rete.

Ad Ansa, Ciannamea ha parlato anche delle altre trasmissioni in arrivo in casa Rai, a partire dalle grandi conferme come The Voice Senior (al via il prossimo 21 febbraio) alle novità, tra cui Ne vedremo delle belle con Carlo Conti e Obbligo o verità, nuovo talk show di Rai 2 condotto da Alessia Marcuzzi.