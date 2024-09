“Già comincio a piangere”, Affari tuoi: momento di grande commozione con Stefano De Martino

La nuova edizione di Affari Tuoi è iniziata da solo 3 giorni, eppure sono già bastati alla stragrande maggioranza del pubblico italiano per fare comprendere che sarà completamente diversa da tutte le altre. Le novità di quest’anno, infatti, non riguardano solo il conduttore e un tocco vintage allo show, ma anche tutte le storie che i pacchisti stanno raccontando al momento della loro sfida.

La puntata dello show di mercoledì 4 settembre, ad esempio, ha visto la partita di Rosa Paola insieme al suo fidanzato Xavier. Dopo ben 14 appuntamenti, la giovane biotecnologa ha avuto la possibilità di ‘sfidare’ il dottore e di tentare di vincere ben 300 mila euro. Purtroppo, il pacco con la vincita più alta è stato eliminato subito e la concorrente, dopo aver rifiutato diverse offerte da ‘Pasqualo’, ha vinto ben 30 mila euro. Tuttavia, quello che non è assolutamente passato inosservato è il momento di forte commozione che Rosa Paola ha vissuto e ha fatto vivere tutti, ricevendo anche una grande consolazione da parte di De Martino.

“Già comincio a piangere”, ha esordito così la concorrente prima di raccontare la sua storia e far commuovere tutti. Un momento piuttosto emozionante, da come si può chiaramente comprendere, che ha toccato il cuore dei presenti in studio, ma anche di quelli a casa.

Momento emozionante ad Affari Tuoi: la storia di Rosa Paola scioglie tutti

Così come quella di Paolino, anche la partita di Rosa Paola è stata elettrizzante. Al centro studio di Affari Tuoi, infatti, la giovane biotecnologa ha scelto il pacco numero 3 ed ha sfidato il dottore a suon di offerte, cambi e rifiuti. La puntata del 4 settembre del game show di Rai Uno, però, non ha assolutamente perso occasione di poter intrattenere il suo pubblico con momenti di forte commozione. Nel raccontare la sua passione per il canto, infatti, la concorrente ha intonato la strofa di una delle sue canzoni preferite, dedicandola al suo papà.

Fortemente appassionata di musica e di canto, Rosa Paola ha spiegato a Stefano De Martino di avere una canzone preferita, che collega spesso al suo papà venuto a mancare qualche tempo fa. “Già inizio a piangere”, ha detto la concorrente. Un momento piuttosto emozionante, quindi, che ha toccato il cuore del pubblico in studio ma anche di tutti gli altri pacchisti.

Di fronte ad una tale confessione, però, il conduttore non è assolutamente rimasto con le mani in mano. “Papà è dentro di te”, ha detto, ricevendo immediatamente l’appoggio di Rosa Paola e l’applauso da parte di tutti.