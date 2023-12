Da Natale a Santo Stefano: è tornato l’amore tra Emma Marrone e Stefano De Martino?

Stefano De Martino, conduttore di “Da Natale a Santo Stefano“, si lascia sfuggire un dettaglio molto importante. Che sia tornato l’amore tra l’ex ballerino di Amici e la sua ex fidanzata Emma Marrone?

In molti ricordiamo che Stefano De Martino ed Emma Marrone sono stati fidanzati. Conosciutosi tra i banchi della Scuola di Amici di Maria De Filippi, i due si sono innamorati pomeridiano dopo pomeridiano.

Una volta finito il talent show, però, il loro amore ha iniziato a vacillare. La fama raggiunta era tanta e Stefano De Martino si è lasciato andare con una storia extraconiugale con Belen Rodriguez.

Lui era ad Amici come ballerino professionista e lei si trovava nello show grazie a Maria De Filippi.

E’ stata proprio al conduttrice a rivelare del tradimento alla cantante Emma Marrone.

L’ex allieva di Amici ai tempi soffrì molto per il comportamento del suo ormai ex fidanzato, ma con gli anni ha ammesso di averlo perdonato.

I fan, però, sperano ancora in un ritorno di coppia, soprattutto ora che Stefano si è nuovamente lasciato con la bella Belen.

Un dettaglio dell’ultimo minuto ha lasciato tutti a bocca aperta. Che sia tornano del tenero tra De Martino ed Emma? Scopriamo insieme l’indiscrezione

Stefano De Martino ed Emma Marrone di nuovo insieme? Ecco il dettaglio scovato a “Da Natale a Santo Stefano“

Stefano, invece, da ballerino si è riscoperto conduttore, addirittura one man show da Stasera tutto è possibile e Bar Stella.

Abbiamo sentito parlare dei suoi tira e molla con Belen Rodriguez e ora molte riviste ne parlano per i tradimenti usciti dalla donna in merito al suo ormai ex marito.



Ora, però, sembra che entrambi abbiano sotterrato l’ascia di guerra e i due siano addirittura tornati a seguirsi sui social. Inizialmente, Emma e Stefano avevano perso totalmente i contatti, anche perché la cantante era particolarmente arrabbiata con lui dopo il doppio tradimento Ora, però, sembra che entrambi abbianoe i due siano addirittura tornati a seguirsi sui social.

E’ proprio sul profilo Instagram di Stefano che è stato notato il dettaglio sconvolgente. De Martino ha pubblicato un selfie durante le prove del nuovo show serale che lo vedrà protagonista come conduttore, Da Natale a Santo Stefano.

Dopo soli pochi minuti dalla pubblicazione della foto, ecco che spunta il mi piace (tattico?) di Emma Marrone.

La domanda sorge spontanea: è rimasta solo amicizia o c’è ancora della passione che brucia sotto la brace? Continuiamo a seguirli e stiamo attenti ad ogni dettaglio. La verità è dietro l’angolo…