Stanchezza cronica: le cause, i sintomi e quali esami fare

La stanchezza cronica è un disturbo che può rivelarsi molto debilitante. I sintomi non vanno sottovalutati, per comprenderne le cause.

La stanchezza cronica è un disturbo che, purtroppo, interessa moltissime persone. È caratterizzato, soprattutto, da stanchezza estrema, dolori e altri sintomi che tendono a peggiorare. A esserne colpiti sono, soprattutto, giovani o adulti di mezza età, sebbene possa interessare – in alcuni casi – anche adolescenti e bambini.

Complicata da gestire, la Sindrome da Stanchezza Cronica è comunque caratterizzata da una stanchezza persistente senza motivi apparenti e non si hanno benefici neppure con il riposo. Scopriamo quali sono le cause, i sintomi e gli esami fare per la stanchezza cronica.

Le cause e i sintomi della stanchezza cronica

I sintomi della stanchezza cronica includono, per l’appunto, fatica persistente e dolori muscolari soprattutto. Oltre ai dolori muscolari e alla stanchezza, possono presentarsi sonnolenza, cefalea, confusione mentale, problemi di concentrazione e malessere generale. In linea generale, si tratta di una stanchezza che persiste per almeno sei mesi e che non si risolve neppure riposando e cercando di dormire bene.

Le cause della stanchezza cronica non sono certe, in quanto possono spaziare dalle malattie autoimmuni alle infezioni virali, passando per lo stress psicofisico, disfunzioni del metabolismo, anomalie ormonali o cardiovascolari e tumori. Insomma, le cause possono essere molteplici; motivo per cui la situazione va attenzionata senza sottovalutarla.

La diagnosi e gli esami da fare

Quando la stanchezza non accenna a passare e non si riescono a svolgere anche i compiti quotidiani più semplici, è il caso di rivolgersi immediatamente al proprio medico di fiducia che saprà fare una corretta diagnosi. Prima di tutto, procederà facendo un’anamnesi e, poi, individuerà eventuali esami da fare. Non esistono degli esami specifici che possono individuare la Sindrome da Stanchezza Cronica, ma vanno comunque eseguiti degli esami del sangue per escludere altre malattie come l’ipotiroidismo, l’anemia o il diabete. Allo stesso modo, potrebbero esserci altri esami da svolgere per escludere o confermare determinate patologie.

Ad esempio, potrebbero essere da valutare malattie come l’ansia e la depressione – tra le tante – ma non soltanto, come detto prima. Ovviamente, la cura sarà indicata in base al caso specifico, ma non esiste una terapia rivolta esclusivamente alla stanchezza cronica. È, comunque, consigliabile cercare di evitare – per quanto possibile – situazioni stressanti, dedicando del tempo al relax. Vanno evitati anche cibi contenenti dolcificanti artificiali e zuccheri, oltre a caffè e bevande alcoliche prediligendo un’alimentazione ricca di frutta, verdura e legumi.