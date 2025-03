Stanca di essere invisibile sui social? Scopri come diventare una influencer in poco tempo

Diventare influencer in poco tempo ti sembra impossibile? Eppure ci sono alcuni trucchetti che è possibile seguire per centrare l’obiettivo. Ecco tutto quello che devi sapere.

Se non ne puoi più degli insuccessi, sei stanca di essere invisibile sui social e vuoi sbancare facendo della tua passione un vero e proprio lavoro ti sveliamo come si fa a diventare una influencer con un bel po’ di followers senza aspettare troppo tempo.

Può sembrare difficile e a tratta impossibile ma in fin dei conti diventare una influencer in poco tempo richiede solo un certo impegno e anche un po’ di costanza, la giusta strategia per poter fare breccia nel cuore degli utenti e, ultima ma non per importanza, un po’ di creatività.

Ma se sei convinta e vuoi intraprendere questa attività, ci sono alcuni aspetti che è bene valutare prima, in modo da non perdere tempo e denaro e arrivare subito a tagliare il traguardo.

Come diventare influencer di successo sui social in poco tempo

La carriera di influencer interessa molte perché è un tipo di lavoro che può offrire tante opportunità economiche di rilievo e vantaggi ma non tutte hanno le idee chiare su cosa bisogna fare per poter raggiungere l’obiettivo di poter finalmente monetizzare diventando un volto noto e amato dei social. Ma non solo.

Di certo è molto allettante l’idea di poter diventare una persona che riesce a influenzare le opinioni e i comportamenti degli altri contribuendo ad esempio a sostenere cause sociali o promuovendo stili di vita positivi. Non è da sottovalutare l’impatto che può avere una influencer sulla vita dei suoi followers. Per questo motivo occorre prendere questo tipo di lavoro sul serio.

Se è vero che le influencer possono guadagnare molto attraverso le sponsorizzazioni e le collaborazioni con famosi brand, o tramite la vendita di prodotti e servizi, è altrettanto vero che occorre impegnare molto del proprio tempo per mantenere l’immagine pubblica che si è costruita.

Ma anche per studiare le strategie giuste per emergere, oltre che per restare quotidianamente aggiornati sulle tendenze in modo da offrire al pubblico dei contenuti freschi e attuali.

Una volta valutata la propria nicchia di influenza bisogna prima di tutto guadagnare visibilità e diventare un’autorità nel proprio campo, proponendo contenuti al passo con i tempi, nuovi, originali e coinvolgenti. Il che può aprire ulteriori opportunità professionali. Come fare in poco tempo?

Il vero trucco per poter arrivare a un risultato brevemente è comprare uno dei domini in vendita sul portale Market Domain, magari che abbia un nome accattivante e in linea con il proprio settore e con gli argomenti trattati. Google tende a valutare come autorevoli i domini che sono online da diversi anni e sul portale ce ne sono svariate centinaia tra cui scegliere.

Ovviamente vanno scelti quelli che non hanno subito penalizzazioni e sui quali è possibile immediatamente caricare nuovi contenuti per ampliare la propria community. E se hai la curiosità di sapere quanto guadagnano le influencer, scoprilo leggendo il nostro approfondimento.