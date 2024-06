Spuntini spezzafame, cosa mangiare nel pomeriggio secondo l’esperta

Quali sono gli spuntini spezzafame sani e leggeri, perfetti per il pomeriggio? Tra un pasto principale e l’altro è possibile ricorrere a degli snack che ti permettono di bloccare la fame per qualche ora così da non arrivare al pranzo o alla cena super affamata.

Come leggiamo dalla nutrizionista sul portale di cucina ButtaLaPasta, la merenda può diventare un pasto molto importante per l’organismo. Uno spuntino tra un pasto e l’altro ti permette di dare la giusta energia al corpo e affrontare quindi in maniera sana e soddisfacente tutte le attività prevista durante la giornata.

La nutrizionista ritiene lo spuntino un pasto da fare nel caso in cui si abbia fame, non bisogna inserirlo per forza nella propria alimentazione, anzi il numero di pasti da effettuare durante il giorno può dipendere dal tipo di esigenze e condizioni della singola persona.

Spuntini spezzafame, i consigli della nutrizionista

Ovviamente per evitare di avere attacchi di fame improvvisa nel pomeriggio, è importante rivedere i tre pasti principali, ovvero la colazione, il pranzo e la cena. Scegliere con cura gli abbinamenti alimentari è fondamentale per un piano alimentare corretto, sano ed equilibrato.

Per chi ha fame durante il giorno può optare per uno snack spezzafame in grado di non appesantire ma di fornire all’organismo la giusta energia. Ecco quali sono le merende consigliate dall’esperta!

La dottoressa consiglia di consumare come snack spezzafame la frutta secca, privilegia quindi noci, nocciole, pistacchi, mandorle e così via. Anche il cioccolato fondente, purché sia oltre l’85%, può tornare utile come spezzafame, oltre ad essere ricco di proprietà benefiche per l’organismo.

Altre idee di spuntini pratiche da portare anche a lavoro sono un pezzettino di cocco o in alternativa una mousse di avocado, sfiziosa e leggera. Per chi preferisce il salato può optare per delle olive verdi e il parmigiano reggiano!

Da limitare il consumo di snack confezionati in quanto solitamente sono processati e industrializzati. Limita quindi il consumo di dessert vari per quanto riguarda il dolce e creckers e grissini per quanto riguarda il salato. Una volta ogni tanto non fanno male, purché siano di qualità con ingredienti specifici e quanto più sani possibile.

Per quanto riguarda i liquidi, invece, opta per l’acqua piuttosto che privilegiare succhi di frutta e bevande zuccherate. Puoi aromatizzare l’acqua con della frutta e verdura e bere durante il giorno un infuso saporito e sfizioso!