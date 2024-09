Sport per bambini, quale scegliere in base all’età

I consigli da seguire per scegliere tra gli sport più adatti per i bambini in base all’età. Scopri quali sono!

Quali sono le attività sportive che i bambini potrebbero iniziare a fare in base all’età? Alcuni sport possono essere intrapresi a partire dal 1° anno di vita, mentre altre discipline richiedono una fascia di età che va oltre i 5 – 6 anni.

Lo sport è molto importante nella vita di un bambino, il compito dei genitori è sicuramente quello di spronarlo sin da subito così da permettergli di seguire fin da piccolo uno stile di vita sano e movimentato.

Inizialmente potrebbe provare più attività sportive così da trovare quella adatta a lui. Tanti bambini, invece, hanno la fortuna di appassionarsi ad uno sport specifico sin da subito. Motivare i propri figli è importante, quindi ecco gli sport più adatti per i bambini in base all’età!

Come scegliere lo sport giusto per i propri figli in base alla loro età

Le attività sportive son davvero tantissime, è possibile provare il nuoto, la ginnastica, l’atletica leggera, la pallacanestro, il calcio, le arti marziali e così via a partire dalla scuola dell’infanzia.

Non tutti sanno che uno sport in particolare può essere praticato a partire dai primi mesi di vita. Stiamo parlando del nuoto, un’attività sempre più gettonata in cui è possibile portare i propri bambini ad attività dedicate proprio ai neonati. I corsi di nuoto hanno innumerevoli benefici, motivo per cui son stati introdotti anche ai lattanti.

Di conseguenza, una volta che avrà raggiunto i 3 anni di vita, il bambino potrà iniziare a frequentare il corso in autonomia insieme ad altri bambini senza, quindi, essere accompagnato dal genitore.

Dai 4 anni, invece, è possibile intraprendere altre attività come danza, ginnastica e ciclismo. Son tutte attività che ti permettono di imparare a coordinare al meglio i movimenti e a stimolare la concentrazione e il controllo del proprio corpo. I bambini di quest’età, inoltre, potrebbero trovare qualche corso per imparare a sciare.

Arrivati nella scuola della primaria si apre un mondo di proposte sportive: dalla pallavolo al rugby, dal basket al tennis, son tante le attività da provare a partire dai 6 anni.

Molto gettonate, specialmente per aumentare la loro autostima e per ottenere effetti benefici sul carattere e il rendimento scolastico, sono le arti marziali. Alcuni corsi iniziano a partire dai 5 anni di età, altri invece non accettano bambini prima del compimento dei 7 anni.

Non ti resta che guidare il bambino a intraprendere il suo percorso e permettergli di migliorare la sua resistenza fisica, il suo benessere emotivo e soprattutto la sua salute cardiovascolare.