Perché l’acquaticità neonatale è un’attività sempre più ricercata dai genitori

A cosa serve l’acquaticità neonatale e quali sono i benefici e gli esercizi da fare? I neonati si sentono solitamente a proprio agio nell’acqua perché sembrerebbe essere per loro un ambiente con cui hanno confidenza visto che rimangono immersi per 9 mesi nella pancia della mamma.

I corsi di acquaticità per neonati sfruttano questa tendenza naturale del piccolo aiutandolo già in tenerissima età a stare in acqua. Vengono proposti da varie strutture, sia piscine comunali che private. Cerchiamo di scoprire a cosa serve portare il neonato in piscina, i benefici e gli esercizi.

Acquaticità neonatale: a cosa serve e quando iniziare

Come premesso, portare i neonati in piscina a fare corsi di acquaticità li aiuta a conoscere l’ambiente acquatico in modo graduale, sfruttando la sua predisposizione per lo stare in acqua.

I benefici sono molteplici:

Il bambino impara a muoversi in modo autonomo in acqua rafforzando indirettamente la fiducia nelle proprie capacità;

in modo autonomo in acqua rafforzando indirettamente la fiducia nelle proprie capacità; il continuo movimento dei bambini in acqua favorisce lo sviluppo muscolare andando a tonificare tutto il corpo. Questi movimenti aiutano anche la postura, rafforzano la struttura ossea, accelerano i battiti cardiaci mettendo in moto respiro e circolazione;

andando a tonificare tutto il corpo. Questi movimenti aiutano anche la postura, rafforzano la struttura ossea, accelerano i battiti cardiaci mettendo in moto respiro e circolazione; durante questi corsi hanno la possibilità di stare a stretto contatto con il genitore, favorendo l’unione e la complicità;

la possibilità di interagire, o perlomeno vedere, altri bimbi, a tutto beneficio della futura socializzazione;

stimola l’appetito dei bimbi e favorisce il rilassamento.

Ovviamente il processo non va forzato ma bisogna seguire alcuni step seguendo le indicazioni dei professionisti che fanno i corsi. I benefici non si esauriscono qui perché il movimento in acqua aiuta anche la crescita e lo sviluppo psico-fisico del neonato, la manualità, la mobilità e l’equilibrio.

Esistono vari corsi di formazione indicati per bambini di diverse età. Da quelli per neonati dai 0 ai 4 mesi, a quelli per bimbi da 4 a 6 mesi, fase durante la quale il neonato è capace di adattarsi a temperature dell’acqua leggermente inferiori ai 36 gradi. Per passare poi ai corsi di acquaticità per neonati dai 7 ai 12 mesi e a quelli dai 12 ai 18 mesi.

Nei corsi per bambini al di sotto dei 4 mesi si aiutano i bambini a galleggiare su un tappetino, prendendo confidenza graduale con l’acqua.

Gli esercizi di acquaticità neonatale cambiano con l’età: nei bambini dai 7 mesi in avanti il galleggiante viene progressivamente eliminato. I bambini vengono messi in acqua con il sostegno dei genitori, in modo da insegnare loro a muovere gambe e braccia in modo autonomo, rimanendo a galla. In una terza fase di immersione i neonati imparano a stare sott’acqua per qualche secondo.

Un esercizio tipico che viene proposto ai neonati è quello che prevede l’utilizzo di un giocattolo per indurre il piccolo a tuffarsi. Il genitore o l’insegnante tiene il bambino seduto, un altro adulto di fronte lo recupera subito dopo l’immersione.

