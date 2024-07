Ecco qual è la spiaggia italiana più amata dai vip

Il nostro paese vanta spiagge paradisiache e mete mozzafiato in cui poter trascorrere i lunghi mesi d’estate, le mete più ambite dagli italiani e dai turisti di tutto il mondo solitamente si trovano nelle Isole, quindi in Sicilia o in Sardegna, e nel sud dell’Italia, fino a toccare il meraviglioso mare del Salento.

Eppure non è qui che si trova la spiaggia più amata dalle celebrità italiane, la meta più ricercata sembrerebbe essere situata in un paesino del nord abitato da circa 500 abitanti. Anche il nord Italia ha tanto da offrire, a partire dal mare dalle acque cristalline. Ecco perché è la meta più in voga apprezzata da vip come Michelle Hunziker, Eva Herzigova e tanti altri ancora!

Ecco dove si trova la spiaggia più famosa frequentata dai vip italiani

C’è chi preferisce andare all’estero e visitare ad esempio le isole greche di tendenza, chi invece decide di rimanere nel proprio paese per trascorrere anche solo un weekend al mare.

La nota conduttrice italo svizzera, Michelle Hunziker, ha spesso scelto questa meta per trascorrere le vacanze con il suo ex marito Trussardi. Anche dopo la separazione, Michelle non è riuscita a rinunciare a una delle spiagge più belle del nord Italia. Non è l’unica, perché anche la modella Eva Herzigova ha preferito trascorrere le vacanze estive in questa zona per rilassarsi e allontanarsi dal caos della città.

Di quale meta stiamo parlando? Amata dai calciatori italiani, come Antonio Cassano e Andrea Agnelli, la spiaggia dei vip si trova proprio in Liguria. Un borgo incantevole in cui poter trascorrere una vacanza all’insegna del relax e della semplicità, Varigotti è una meta molto famosa tra le celebrità italiane.

Le spiagge non sono di sabbia bensì di sassolini, l’acqua è trasparente e il paese offre case colorate in cui poter trascorrere qualche giorno di relax. Un borgo dalle strade strette e piccole e ricco di storia, passeggiare tra i vicoletti di Varigotti è un vero e proprio incanto.

Nonostante sia una meta molto ambita dai vip, Varigotti non rientra tra le località di mare più costose in Italia, anzi sembrerebbe avere prezzi abbastanza onesti nonostante la sua popolarità. Per chi cerca una meta tranquilla, non eccessivamente affollata, il borgo situato in provincia di Savona potrebbe diventare la destinazione perfetta per la tua famiglia.

Vale la pena visitare anche Varigotti, oltre che visitare le mete estive italiane più famose come le spiagge della Puglia adatte anche ai bambini o le città più belle da visitare durante la calda stagione.

Ha attirato l’attenzione di tantissime persone, a partire dal fumettista Disney, Mario Rota, il quale ha reso Varigotti protagonista di una storia pubblicata nell’ormai lontano 1996 con protagonista Paperino. Vale proprio la pena visitarla anche solo per un fine settimana!