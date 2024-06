Isole greche di tendenza, le più belle su cui puntare per l’estate 2024

Le isole greche sono sempre molto ricercate nel periodo estivo. Il centro di Mykonos e tante altre città diventano protagoniste di avventure indimenticabili e momenti di divertimento assoluto. Prima di prenotare un viaggio, però, ti suggeriamo di scegliere con cura l’isola in base alle tue esigenze.

Ci sono tanti posti ideali per chi desidera una vacanza all’insegna del divertimento con musica e cocktail bar per la notte, c’è chi invece potrebbe preferire un luogo più silenzioso e tranquillo specialmente in caso di presenza di bambini piccoli.

Insomma, la scelta del viaggio va effettuata con criterio e per fortuna la Grecia offre tantissime opportunità a persone di ogni tipo, dai single alle famiglie numerose!

Isole greche con spiagge più belle adatte a tutti

Sicuramente la Grecia rientra in una delle vacanze economiche più consigliate in assoluto, non è lontana dall’Italia ed è facilmente raggiungibile da qualsiasi aeroporto del territorio.

Una delle isole più belle in assoluto sono quelle di Santorini. Spiagge con acqua cristallina e case bianche sulla scogliera, è senza dubbio uno dei posti più incantevoli qui in Europa. Puoi trovare diversi sentieri di trekking, ideale per chi è amante della montagna, e scegliere diverse spiagge in base a quanto desideri rilassarti. Ideale quindi per chi viaggia in solitaria, con gli amici o anche con il proprio partner.

Anche a Creta c’è una vasta scelta di spiagge e strutture a cui fare riferimento. Un’isola vicinissima all’Italia, è ricca di verde e il suo mare è un sogno a occhi aperti. Ideale non solo per giovani e coppie, ma anche per famiglie con bambini!

Per chi ama la movida e non ha bambini da mettere a letto alle 21, Kos è senza ombra di dubbio la meta migliore su cui puntare. Sicuramente offre tanto anche alle famiglie, ma se stai pensando di organizzare un viaggio con un gruppo di amici o la tua dolce metà, potresti assolutamente fare tappa in questa isola greca!

Conquista anche i bambini per le attività proposte e il suo mare cristallino, un’isola circondata dalla natura ma anche da monumenti archeologici. Stiamo parlando di Rodi, una meta dell’estate molto gettonata e quindi anche abbastanza caotica. Sconsigliata quindi a chi desidera una vacanza in total relax.

Per le giovani coppie o per i gruppi di amici Zante è una delle mete preferite in assoluto. Il divertimento sfrenato e la movida non mancano di certo! Ora non ti resta che preparare la valigia con il kit perfetto a prova di estate! Lasciati ispirare dai nostri suggerimenti.