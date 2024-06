Spiagge in Maremma per bambini: le più belle

Si conferma nuovamente una delle zone migliori d’Italia in cui trascorre le vacanze estive, le spiagge da bandiera blu anche per il 2024 dimostrano quanto la Maremma sia uno dei posti più belli in assoluto.

Se la tua destinazione per i mesi di giugno, luglio o agosto sono le spiagge maremmane, devi assolutamente segnarti le spiagge più belle e adatte soprattutto ai bambini. I viaggi in famiglia potrebbero rivelarsi molto più semplici e rilassanti se si sceglie il luogo con le giuste esigenze.

Le spiagge più adatte ai bambini in Maremma

Oltre 480 le spiagge italiane premiate con la Bandiera Blu 2024, le bandiere blu nel Lazio sono solo 10, mentre in Maremma son ben 18 le spiagge che hanno ricevuto il riconoscimento. La zona della Maremma sta diventando così anno dopo anno una meta molto ambita dalle famiglie.

Vasti parchi naturali e un’ospitalità sempre molto piacevole, andare in vacanza con i bambini in Maremma potrebbe essere un buon compromesso per chi non ha la possibilità di spostarsi dal centro Italia e desidera comunque una vacanza al mare.

Se hai bambini piccoli ti suggeriamo di scegliere strutture con spiaggia privata, così da non rischiare di ritrovarsi in stabilimenti troppo caotici. Una zona su cui puntare è Albinia e Orbetello, qui è possibile trovare spiagge sabbiose con fondali bassi per diversi metri. Anche Orbetello ha ricevuto per quest’anno la Bandiera Blu 2024.

Un altro comune da Bandiera Blu è Castiglione della Pescaia, oltre ad avere un mare pulito vanta anche un borgo antico e servizi eccellenti per ogni target, dai giovani alle famiglie numerosi. Per chi è alla ricerca di una spiaggia con una pineta attrezzata con tavoli da picnic e panchine, la spiaggia di Le Gorette è una meta da non perdere.

Una sabbia sottile e chiara la trovi presso la spiaggia di Vada, non è completamente attrezzata ma è possibile usufruire anche qui di una pineta con zone d’ombra durante le ore più calde. Molto bella anche la parte di Punta Ala, Bandiera Blu anche per quest’anno. Tra le spiagge più adatte a chi ha bambini piccoli impossibile non nominare il tombolo della Giannella.

Ultima ma non meno importante, la spiaggia di Follonica è perfetta per chi è anche alla ricerca di attività come sport acquatici e velici. Ora non ti resta che preparare la valigia per i bambini e portare tutto il necessario per affrontare questi giorni di ferie lontano dalla quotidianità!