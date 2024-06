Spiagge della Costa dei Trabocchi: quali sono le località più belle

Situata in Abruzzo, precisamente nella provincia di Chieti, la Costa dei Trabocchi è una delle mete più ricercate dell’estate da chi punta al centro Italia per trascorrere le vacanze estive.

Località di mare incantevoli e paesaggi caratteristici, se hai intenzione di visitare la Costa dei Trabocchi e trascorrerci le vacanze dell’estate 2024 devi assolutamente segnarti le spiagge più belle. Inoltre è una meta perfetta per ragazzi, gruppi di amici, coppie e famiglie con bambini!

Costa dei Trabocchi, le spiagge da non perdere

Mare cristallino e spiaggia incantevole, la spiaggia Valle Grotte è una delle zone più belle in assoluto specialmente per chi ama fare snorkeling. Perfetta anche per i bambini, in quanto è una zona molto tranquilla.

Con sabbia e bassi fondali ti consigliamo anche la spiaggia di Cavalluccio, si trova a Rocca San Giovanni ed è la meta più ricercata dalle famiglie con bambini piccolissimi. Potrai trovare una zona attrezzata per affittare ombrelloni e lettini per trascorrere la giornata al mare.

Un’altra località con fondale basso per molti metri è la spiaggia della Fuggitella, si accede dalla Via Verde della costa dei Trabocchi e si trova in prossimità della stazione di Fossacesia Marina.

Per le giovani coppie e i gruppi di amici consigliamo la Spiaggia di Rocco Mancini, una delle più belle in assoluto per la sua posizione e il mare cristallino. Per chi ama nuotare e rimanere a galla per diverso tempo questa è la spiaggia perfetta, inoltre è possibile usufruire delle docce gratuite e praticare tanti sporti acquatici!

Una delle zone da non perdere assolutamente è la Cala Turchino, una caletta affascinante, piccola ma decisamente suggestiva. Consigliata per un bagno quando il mare è calmo ed è possibile intravedere il fondale, consigliata quindi alle giovani coppie che desiderano un posto tranquillo in cui fare un bel tuffo. Potrai scattare una foto da postare sui social e pubblicarla con una delle frasi sul mare più famose!

Una volta che siete in quella zona dovete assolutamente fare una passeggiata lungo la Via Verde, una ciclopedonale in cui è possibile ammirare il tratto costiero che va da Ortona a Vasto. Nel caso in cui abbiate delle biciclette, il tratto sarà ancora più emozionante. Da non perdere il Castello di Ortona, si trova proprio nel centro storico ed è possibile accedere all’interno dell’area gratuitamente.

Sicuramente una tappa da non perdere è Vasto, una cittadine di mare incantevole in cui è possibile fare una passeggiata lungo La Loggia Amblingh e ammirare il paesaggio da cartolina sull’intero golfo! Prepara la valigia e non dimenticare di portare con te tutti gli essential beauty per la vacanza!