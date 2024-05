Frasi sul mare, le più belle in assoluto

Il mare è un luogo molto amato da grandi e bambini: i piccoli trascorrono momenti di divertimento insieme ai loro amici e i propri genitori, i grandi solitamente vedono nel mare come un luogo in cui “ripararsi” e sfuggire anche solo per un attimo dalla realtà.

C’è chi ci trascorre le giornate, chi per passione chi per lavoro, c’è chi lo vede poche volte all’anno e chi, invece, non potrebbe farne a meno. Un luogo quasi magico, conquista il cuore di tantissima gente tanto da lasciare un segno indelebile.

Se sei alla ricerca di qualche frase o citazione più famosa sul mare, qui potrai trovare la giusta ispirazione. Da condividere sui propri profili social, da scrivere sul proprio diario personale o, perché no, per prendere spunto per un tatuaggio con frase da fare sulla propria pelle.

Può anche diventare la frase perfetta per racchiudere in poche parole una vacanza trascorsa al mare insieme a qualcuno di importante, come il partner o i propri figli. Potresti anche preparare una poesia d’amore romantica da scrivere al partner se il luogo in cui vi siete conosciuti è proprio il mare! Ecco, quindi, alcune frasi sul mare.

Mare, le citazioni più belle

Il mare di notte o durante il tramonto regala forte emozioni, questo luogo va vissuto in tutte le sue sfumature a qualsiasi ora del giorno, ma quando il sole tramonta ha tutto un altro sapore.

Il mare è l’unico essere infinito che si pone umilmente ai nostri piedi, senza mai perdere un briciolo della sua grandezza. (Fabrizio Caramagna)

Come fai a spiegare il mare? È la cosa più vicina all’infinito che io conosca (via Twitter)

Perché non c’è niente di più bello del modo in cui tutte le volte il mare cerca di baciare la spiaggia, non importa quante volte viene mandato via. (Sarah Kay)

Che, poi, io il mare lo ascolterei all’infinito. A tutto volume. Con gli occhi piantati sul soffitto del cielo. A immaginarmi la vita. (Fabrizio Caramagna)

Al mare la vita è differente. Non si vive di ora in ora ma secondo l’attimo. Viviamo in base alle correnti, ci regoliamo sulle maree e seguiamo il corso del sole. (Sandy Gingras)

Secondo alcune leggende, il mare è la dimora di tutto ciò che abbiamo perduto, di quello che non abbiamo avuto, dei desideri infranti, dei dolori, delle lacrime che abbiamo versato. (Osho)

Bisognerebbe imparare dal mare a improvvisare e lasciarsi andare e dal cielo a non avere limiti e confini.

Nella linea dove si congiungono cielo e mare, l’uno dice all’altro di deviare dal suo cammino, ma nessuno lo fa e così si forma l’orizzonte. (Lorenzo Olivan)

Nel mare non c’è passato, presente o futuro, solo pace. (Jacques Cousteau)

Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo. (Virginia Woolf)

