Sophie Codegoni, ecco com’era prima della chirurgia plastica: tutta un’altra persona

Sophie Codegoni è cambiata negli anni, l’ex gieffina ha ammesso di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica e ha elencato tutti i ritocchi.

Sophie Codegoni è diventata famosa partecipando nel 2020 a Uomini e Donne, da quel momento il suo aspetto è cambiato e oggi è sicuramente diversa da quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Ma lei stessa ha ammesso di aver iniziato a fare i primi ritocchi molto prima del programma di Maria De Filippi. La bella influencer ha spiegato anche di essersi pentita di aver iniziato tanto presto, invitando le giovani a evitare di fare come lei altrimenti si commettono errori.

Sophie Codegoni, il prima e il dopo i ritocchi: com’era l’ex gieffina

Sophie Codegoni ha fatto alcuni ritocchi estetici nel tempo. Ospite a E’ sempre carta bianca ha raccontato di aver iniziato quando era davvero molto piccola. Aveva solo 16 anni quando ha fatto il primo intervento alle labbra, ha spiegato che era un suo grande desiderio, le aveva sottili e le voleva più luminose.

Poi ha continuato a ritoccarle, come lei stessa ha raccontato, se prima interveniva ogni sei mesi con il tempo è arrivata a farsi fare punturine anche ogni due mesi. Così il volume delle sue labbra è cresciuto sempre di più finché non si è pentita del risultato. Recentemente, infatti, si è sottoposta a due interventi per ridurre il volume.

Oltre alle labbra Sophie ha raccontato di essersi rifatta il seno. Sempre nel programma di Bianca Berlinguer ha spiegato che nonostante avesse un bel seno non rispettava i suoi canoni di bellezza e per questo ha deciso di intervenire e ingrandirlo. Ad oggi la Codegoni racconta di essersi pentita di aver iniziato così presto a sottoporsi a questi ritocchi e ha voluto spiegare alle ragazze che è un errore inseguire la perfezione, soprattutto quando si è tanto giovani.

L’aspetto della Codegoni, come si vede da una sua immagine a Uomini e Donne a confronto con una foto più recente, è sicuramente cambiato. Il volume delle labbra, come lei stessa ha ammesso, è cresciuto parecchio. Per questo ha deciso di sottoporsi a due interventi per ridurlo e oggi pare che sia tornato a una dimensione meno sproporzionata. La sua esperienza raccontata a Bianca Berlinguer potrebbe essere utile a tante ragazze che vogliono ricorrere alla chirurgia estetica. Negli ultimi anni sono aumentate sempre di più le persone che si sottopongono a ritocchini e l’età cui si inizia si è molto abbassata.