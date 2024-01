“Mi ha telefonata Belen”: Sonia Bruganelli racconta la dura verità sul suo rapporto con Antonino Spinalbese

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese hanno avuto una storia? Ecco che l’ex opinionista del GF Vip racconta la clamorosa verità sul loro rapporto

C’è stata della passione tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese? Entrambi sono attualmente single: lei si è separata da quasi un anno con Paolo Bonolis, mentre l’hair-stylist ha solo una donna nel suo cuore, Luna Marì, nata dalla storia passata con Belen Rodriguez.

Sonia e Antonino si sono conosciuti durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Lei opinionista e lui concorrente, la Bruganelli ha sempre ammesso di amare molto Spinalbese, ma solo come concorrente?

Voci di corridoio hanno parlato di una storia d’amore tra i due. Entrambi hanno pubblicato post insieme sui loro profili social e non solo.

Ma scopriamo insieme tutta la verità raccontata proprio da Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese: amore o amicizia?

Sonia Bruganelli è stata ospite il weekend scorso da Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. L’ex moglie di Paolo Bonolis è andata a chiarire certe voci sul suo conto.

Una tra queste, la frequentazione con Antonino Spinalbese.

Sia Sonia che l’hairstylist hanno pubblicato delle foto assieme e per questo si pensava che tra i due fosse nata una storia d’amore.

Ecco, però, che la Bruganelli racconta tutta la verità: “Non sto con Antonino Spinalbese. Purtroppo. Potrei essere sua madre“.

Niente passione, amore o ardore: tra i due c’è solo una dolce amicizia.

Sonia approfitta dell’intervista anche per levarsi un sassolino dalla scarpa. Anche lei ha ricevuto una telefonata da Belen Rodriguez.

La chiamata arriva durante il periodo natalizio. La modella ha voluto contattarla per “fare gli auguri di Natale“.

“Ho rischiato di essere uno dei nomi di Belen. Credo che lei l’abbia pensato perché mi ha fatto una telefonata” aggiunge la Bruganelli.

L’ex opinionista allude alle famose chiamate che la modella ha fatto alle dozzine di donne con cui è stata tradita da Stefano De Martino, tra cui Alessia Marcuzzi.

Dopo aver saputo della presunta liason tra Antonino e Antonella Fiordelisi, Belen ha chiamato Sonia per sapere delle cose.

“Le ho detto che ho conosciuto sua figlia Luna Marì perché mi è capitata di incontrarla” racconta l’imprenditrice.

Il figlio della Bruganelli, Davide, gioca in una squadra vicino a Milano e quindi sta spesso in quella città lontano da casa sua.

“Antonino, insieme a due sue amici, mi ha aiutato nel cercare di fargli conoscere delle persone” ha aggiunto Sonia.

Svelato l’arcano! E’ per questo che Sonia e Spinalbese si sono visti con una certa frequenza sempre in compagnia della piccola Luna.

Non so perché, ma mi fa venire in mente qualcun altro… e perché proprio gli incontri tra Noemi Bocchi e Francesco Totti dove erano spesso presenti amici e figli?

“Finisce lì” commenta la Bruganelli e conclude: “Sono lusingata, anche perché davvero potrebbe essere mio figlio“.

Niente amore tra Sonia e Antonino, ma solo una grande amicizia. E voi, a chi credete?