Antonella Fiordelisi risponde alle accuse: la verità sui flirt avuti con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese

Antonella Fiordelisi racconta tutta la verità sui flirt avuti con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Tra i due litiganti… il terzo gode

Antonella Fiordelisi, influencer campana, si è dovuta difendere dalle accuse che sono uscite durante la scorsa settimana.

Fabrizio Corona e Alessandro Rosica hanno rilasciato un’intervista a Dillingernews rivelando che Antonella Fiordelisi ha avuto due storie con due personaggi noti, nonché ex fidanzati di Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

Scopriamo insieme cosa ha rivelato l’ex gieffina

Antonella Fiordelisi racconta tutta la verità su Stefano De Martino e Antonino Spinalbese: “Sto frequentando una persona“

Fabrizio Corona e Alessandro Rosica hanno parlato delle ultime storie amorose di Antonella Fiordelisi. L’ex gieffina, secondo i due gossipari, ha avuto una liason romantica con Stefano De Martino e “una notte di sesso” con Antonino Spinalbese.

Antonella, dopo tutto questo parlare, ha deciso di raccontare la sua verità ai microfono di Fanpage.it .

“Ho deciso di procedere per vie legali, ho letto troppe sciocchezze sul mio conto” commenta subito l’ex gieffina.

Da quanto rivela la Fiordelisi, la storia con Antonino non è vera. Fabrizio Corona ha raccontato la sua verità, ma l’unica vera, secondo quanto dice l’influcencer “è il fatto che finalmente, dopo 6 mesi, sto frequentando un’altra persona“.

E’ quindi vero che tra Antonella ed il portiere del Tottenham, Gugliemo Vicario, stia nascendo un amore. Ecco spiegato il suo ultimo viaggio fatto a Londra.

“Si è ritrovato a dover far fronte a tag, messaggi, di tutto” racconta l’ex gieffina e continua: “Ha dovuto leggere anche che hanno speso parole orribile nei miei confronti, senza motivo“.

La Fiordelisi raconta di aver incontrato Antonino, ma che non ci sia stata nessuna notte di passione.

“Posso garantire che dal momento in cui è finita con Edoardo Donnamaria, non sono mai stata con nessun altro. Niente flirt, niente frequentazioni, nulla di nulla. Tutto quello che circola è fake” commenta duramente l’ex gieffina.

E le voci sulla liason con Stefano De Martino? “L’ho incontrato una sola volta a maggio 2021, periodo in cui Belen Rodriguez stava con Antonino” racconta Antonella sottolineando il fatto che il conduttore non fosse fidanzato in quel periodo. Quindi c’è stato qualcosa?

La Fiordelisi si dice dispiaciuta perché tutto questo caos è scoppiato proprio quando Antonella ha deciso di riaprire il suo cuore all’amore.

“Mi interessa, ci piacciamo tanto a vicenda e spero non si allontani. Sono diventata bersaglio di hater che mi attribuiscono qualsiasi cosa. Adesso basta, ho deciso di denunciare” conclude l’influencer campana.

Non c’è Stefano De Martino o Antonino Spinalbese nella vita amorosa di Antonella, ma solo Guglielmo Vicario se riuscirà a seppelire gli ultimi rumors nati nei confronti della sua Fiordelisi