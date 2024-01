Non solo Alessia Marcuzzi; ora spunta anche tutta la verità sulla storia tra Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino. L’ex gieffina non ha conquistato solo un ex della modella

Dopo la scoperta del tradimento fatto da Stefano De Martino a Belen Rodriguez con Alessia Marcuzzi, adesso spunta anche Antonella Fiordelisi.

Ecco tutta la verità

Il 2024 inizia col botto per Belen Rodriguez. La modella argentina ha iniziato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo le rivelazioni fatte a Domenica In.

Nell’ospitata Belen confessò di aver scoperto almeno 12 tradimenti fatti dal suo ex marito, Stefano De Martino.

In questo inizio di nuovo anno ha già confermato una voce di corridoio che circolava da anni. E’ vero che il conduttore ha messo le corna alla fidanzata con Alessia Marcuzzi.

E’ bastato un “confermo” sotto un commento Instagram da parte della Rodriguez per far impazzire i social.

Ecco, però, che spunta un nuovo nome: Antonella Fiordelisi, schermitrice ed ex concorrente del GF Vip dell’anno scorso.

Scopriamo insieme cosa è stato rivelato

Antonella Fiordelisi ed il triangolo diventa un quadrato: non solo la Marcuzzi, spunta una nuovo tradimento nella storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Mentre Belen Rodriguez si trova in Argentina con tutta la sua famiglia, in Italia sta succedendo il panico. Alessandro Rosica aveva già scovato da anni il tradimento fatto da Stefano De Martino alla fidanzata con Alessia Marcuzzi.

Dopo aver rivelato ogni dettaglio, l‘Investigatore social torna all’arrembaggio in compagnia di un ex storico proprio di Belen.

Ecco che spunta Fabrizio Corona che, assieme ad Alessandro, ha confessato qualche nuovo dettaglio sulla seconda vita di Stefano De Martino.

Attraverso il sito Dillinger, i due raccontano quello che sanno del nuovo tradimento.

La protagonista in questo caso è Antonella Fiordelisi.

“E’ stata con Stefano De Martino, ma prima che Belen tornasse con il marito la seconda volta” svela Corona. A quanto pare l’ex gieffina ed il conduttore hanno avuto una breve frequentazione durante la “pausa di riflessione” che ha accompagnato la coppia tra il 2020 ed il 2022.

Durante il loro flirt, Belen si fidanzò con Antonino Spinalbese. E’ proprio su di lui che esce la seconda indiscrezione detta da Corona.

“Antonella Fiordelisi a cavallo tra novembre e dicembre 2023 ha avuto una notte di sesso con Antonino” rivela il paparazzo ricordandoci che i due si erano già conosciuti durante la partecipazione del GF scorso.

Eccoci, l’ex gieffina ha proprio i gusti della modella argentina.

“Belen, la notte di Capodanno, ha riempito di insulti via WhatsApp la Fiordelisi” racconta Alessandro Rosica e continua: “Vedendo le prove ha deciso di tagliare i ponti con Antonella, che fino a qualche giorno prima faceva l’amica“.

A quanto pare, Belen ha litigato con la Fiordelisi e lei ha continuato a negare. Ad un certo punto, però, Antonella ha visto le prove e “non ha potuto far altro che annuire“.

Uscite le parole di Corona e Rosica su Dilliger, ecco che l’ex gieffina risponde alle accuse.

“Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa di gente che non ha nulla da fare” scrive la ragazza su X e conclude: “Mai stata con gente fidanzata nella mia vita quindi per accuse gravi ci penseranno gli avvocati“.

Mentre in Italia sta accadendo di tutto, Belen se ne sta tranquilla e serena in Argentina. Tanto si sa, la vendetta è un piatto che va servito freddo e la Rodriguez si sta prendendo tutto il suo tempo.

Ha ancora 10 ragazze da sbugiardare