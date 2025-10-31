Smokey eyes con glitter: il make-up che non passa inosservato per l’autunno inverno

Il trucco occhi più amato di sempre è senza dubbio lo smokey eyes. Questa tecnica di make up, intramontabile e sempre di tendenza, conquista teenager e donne di tutte le età grazie al suo mix perfetto di intensità ed eleganza. Valorizza lo sguardo e lo rende più magnetico e profondo.

Perfetto per la sera, lo smokey eyes può essere sfoggiato in qualsiasi occasione in una versione più luminosa con l’aggiunta di glitter o tocchi metallici per un effetto glamour e moderno.

Le tonalità protagoniste dello smokey eyes sono il nero, il grigio e il marrone, ma questa tecnica può essere realizzata in tantissime altre tonalità, purché venga mantenuto l’effetto sfumato intenso e deciso. La regola principale dello smokey eyes è evitare linee dritte e ben definite: il segreto è giocare con i colori e i contrasti, sfumandoli tra di loro per ottenere un trucco profondo.

Scopriamo insieme come poter valorizzare ancora di più lo smokey eyes con i glitter!

Smokey eyes con i glitter: la tendenza dell’autunno inverno che rende il tuo sguardo ancora più elegante

Le tendenze autunno inverno parlano chiaro: il glitter diventa il dettaglio principale dei look. Perché non usarlo per illuminare lo sguardo?

Realizzare uno smokey eyes glitterato è molto semplice. Segui passo dopo passo il tutorial qui sotto e otterrai un make-up impeccabile!

La prima cosa da fare è applicare il primer sulla palpebra così da uniformare l’incarnato. Il primer occhi ti permette di far scivolare meglio l’ombretto e far durare più a lungo il trucco.

Dopodiché, con l’aiuto di un pennello inizia a stendere il colore scelto andando a coprire tutta la palpebra mobile. Intensifica la sfumatura con un altro colore più scuro.

Crea dei punti luci, quindi inizia ad applicare i glitter nell’angolo interno dell’occhio. Applicali anche su tutta la palpebra mobile, quindi sopra il colore sfumato. Sfuma anche i glitter con un pennello pulito, in questo modo si creerà un effetto più uniforme.

Ora concludi con eyeliner e mascara: traccia una linea per definire l’occhio e dona volume alle ciglia con un buon prodotto allungante. Il tuo smokey eyes con glitter è pronto per essere sfoggiato!

Per lasciare gli occhi protagonisti del look, opta per un trucco labbra nude o comunque più delicato. Un make up che richiede sicuramente un po’ di manualità, ma garantisce un risultato impeccabile, perfetto per ogni occasione.