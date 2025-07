Make up labbra effetto nude, la tendenza beauty che continueremo ad amare fino a dicembre

Le labbra effetto nude sono di tendenza per tutto il 2025. Scopri come ottenere un make up impeccabile

La tendenza beauty del momento conferisce al look un aspetto elegante, raffinato e senza ombra di dubbio alla moda: stiamo parlando delle labbra color nude, una tonalità che è possibile adattare in base alla tipologia di pelle e l’effetto finale desiderato.

Se ami il make up no make up o semplicemente preferisci mettere in evidenza un trucco occhi, ad esempio uno smokey eyes, e lasciare le labbra più soft, il nude sarà la tendenza che vorrai lasciarti sfuggire.

A partire da ora o dalla fine dell’estate potrai iniziarlo a sfoggiare sui tuoi look autunnali. Sarà di tendenza anche per tutto l’inverno 2025/2026, quindi non puoi trovare impreparata!

Labbra nude, la tendenza make up del 2025

Sono tante le sfumature nude tra cui scegliere: dalla tonalità color carne per un effetto naturale al beige più intenso impreziosito da un effetto gloss.

Con questa tipologia di tendenza beauty potrai mettere in risalto le labbra andando a creare un effetto rimpolpante. Scegli la combo perfetta per il tuo trucco e, nonostante la tonalità nude, le labbra non passeranno inosservate.

Per rimanere al passo con le tendenze dovresti optare per un finish matte, da ottenere con una matita abbinata a una tinta labbra duratura. A tal proposito, ti consigliamo di non perdere la guida in cui ti spieghiamo come far durare più a lungo il trucco labbra.

Se decidi di optare per un finish opaco, non dimenticare di prenderti cura delle tue labbra nel modo giusto: applica uno scrub prima del make up su tutte le labbra, quindi massaggia e risciacqua con acqua tiepida; dopodiché dovrai stendere un balsamo labbra di qualità e aspettare che si asciughi. Realizza, quindi, il tuo make up nude sulle labbra andando a selezionare la combo perfetta.

Per chi ha un sottotono freddo e una pelle chiara, dovrebbe scegliere una tonalità rosata bluastra; per il sottotono caldo, invece, sarà fondamentale puntare ai toni rosati aranciati.

Se hai una pelle scura, le make up artist suggeriscono una delle sfumature del beige, privilegiando perlopiù la tonalità caramello. I pigmenti corallo, invece, sono consigliati a chi ha una carnagione media.

Per un effetto finale sorprendente, realizza un trucco occhi accentuato: definisci le sopracciglia con pettine, gel e matita colorata, rendi le ciglia più voluminose con un buon mascara e concludi con una combo labbra nude che durerà tutto il giorno!