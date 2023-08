Smaschera i furbetti di WhatsApp: con questa procedura riuscirai a leggere tutti i messaggi eliminati dalle chat

Sebbene non sia possibile visualizzare i messaggi eliminati su WhatsApp, esistono diverse soluzioni alternative.

WhatsApp è una popolare app di messaggistica e quasi tutti con uno smartphone la usano. L’app di messaggistica di proprietà di Facebook ha oltre 1,5 miliardi di utenti attivi mensili in tutto il mondo. Ma WhatsApp non ha una funzione integrata che ti consente di leggere i messaggi eliminati. Tuttavia, se possiedi un dispositivo Android 11 o successivo, puoi leggere i messaggi WhatsApp eliminati senza installare alcuna app.

Recupero del messaggio

Qualcuno che cancella un messaggio dopo averlo inviato chiaramente non vuole che tu lo veda. Forse il messaggio non era destinato a te, e il mittente te l’ha inviato per errore, o forse il messaggio non è stato scritto con il tono giusto, quindi il mittente ha deciso di apportare alcune modifiche.

Se gli utenti di WhatsApp inviano un messaggio alla persona sbagliata o ritengono che non sia appropriato per il destinatario, WhatsApp consente loro di eliminarlo. Se una persona dovesse eliminare un messaggio, il destinatario visualizzerà un banner con la scritta “Questo messaggio è stato eliminato”. WhatsApp, infatti, non fornisce alcun modo per visualizzare i messaggi eliminati, tuttavia alcune soluzioni alternative lo rendono possibile.

Infatti, da oggi sarai in grado di ottenere i messaggi che il mittente ha rimosso dalla chat. Questo metodo è utile quando il messaggio eliminato contiene informazioni cruciali, non quando l’app non funziona.

Come recuperare i messaggi eliminati su WhatsApp

Che tu stia inviando messaggi a un amico o creando una chat di gruppo con membri della tua famiglia, WhatsApp è generalmente l’app preferita poiché quasi tutti la usano. Grazie alla sua popolarità, WhatsApp ha introdotto diverse nuove funzionalità sulla piattaforma, tra cui la modifica del testo e, più recentemente, i video – messaggi. Qualche tempo fa, WhatsApp ha aggiunto anche la possibilità di eliminare i messaggi inviati prima che il destinatario li leggesse.

Potrebbe esserci qualsiasi ragione che potrebbe influire sulla tua relazione con il mittente, motivo per cui non vuole che tu veda il messaggio eliminato. Se ritieni di aver davvero bisogno di vedere il messaggio, puoi utilizzare questo metodo per visualizzare i messaggi WhatsApp eliminati.

Apri l’app Impostazioni e scorri verso il basso per trovare “App e notifiche”.

Tocca la sezione “Notifiche“. Tocca “Cronologia notifiche” e attiva il pulsante accanto a “Utilizza cronologia notifiche“. Successivamente, tutte le tue future notifiche, inclusi i messaggi di WhatsApp (anche se vengono cancellati dal mittente), appariranno sulla pagina.

Tieni presente che questo metodo non ti consentirà di recuperare i file multimediali eliminati.