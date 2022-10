Whatsapp non funziona? 7 cose che possiamo fare in alternativa

Avete provato a mandare messaggi vocali, a controllare il vostro ex su Instagram o scrivere un post su Facebook ma non siete riuscite a fare niente? A volte Facebook, Instagram e Whatsapp (il trio META) vanno in down, lasciandoci nel buio più totale, almeno sui Social.

Che cosa possiamo fare in questi casi?

Un tweet per non sentirci soli

Se proprio non riusciamo a stare lontani dai messaggi istantanei che ci fanno sentire così tanto connessi gli uni agli altri, un tweet può “salvarci la vita”. I pochi caratteri che Twitter ci mette a disposizione risultano sufficienti per intrattenerci e condividere le esperienze con persone vicine e lontane, a darci l’impressione di appartenere davvero a qualche comunità online.

Telegram, la sicurezza che non ci abbandona

Il grande sfidante di Whatsapp, che da anni compete con il colosso di Zuckerberg, è un programma di messaggistica istantanea più sicuro e libero e offre anche tantissime funzioni in più. Ecco allora che quando tutto è in down possiamo rifugiarci nei gruppi di Telegram e parlare con più persone contemporaneamente: famiglia, amici, fidanzati lontani o aspiranti amanti.

Un match su Tinder et voilà

Il sito di incontri più popolare del web corre in nostro soccorso e con un solo match ci permette di conoscere persone nuove e divertirci nonostante il buio Social. Anche se la chiacchierata non è proprio lo scopo finale di questa applicazione, è sicuramente un primo passo. Se poi ci sentiamo così soli, dall’affinità elettiva a quella carnale il passo è breve! Provare per credere, ma attenzione a non essere noiosi, leggete la nostra guida a riguardo!

Mandiamo una mail

Le usiamo spessissimo per lavoro, sempre più di rado per comunicare con amici e parenti. Le mail rimangono comunque un’ottimo mezzo di comunicazione e… senza limiti di caratteri!

Le telefonate, queste sconosciute

Siamo talmente abituati a mandare messaggi vocali che abbiamo dimenticato la funzione principale del telefono: chiamare. Facciamolo più spesso, soprattutto in questi casi. Ci piacciono tanto gli anni ’90 nella moda, nel cinema, nella musica? Beh riscopriamo la gioia di sentire la voce di qualcuno, raccontiamoci segreti, prendiamo appuntamento per un aperitivo e facciamolo nel modo più veloce possibile, telefonando!

Informiamoci leggendo le ultime notizie

Il nostro è un mondo frenetico, siamo sempre di corsa e non riusciamo – o non vogliamo – stare al passo con l’infinità di cose che accadono nel mondo. Rimandiamo sempre a domani il momento dell’informazione, ma quando non possiamo accedere ai Social per causa di forze maggiori non abbiamo più scuse: prendiamo un giornale, online o cartaceo, e teniamoci al passo coi tempi!

Leggere PourFemme, ovvio!

Avete fatto tutto questo ma ancora non siete soddisfatte? Ovvio, non avete ancora letto il punto più importante di tutti: leggere PourFemme! Rimanere aggiornate sulle ultime tendenze in fatto di moda e make up, scoprire gli ultimi gossip e curiosare l’oroscopo vi farà ritrovare il buonumore. Cosa aspettate?