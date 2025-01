La chocolate nails è sempre più richiesta e queste nail art faranno innamorare anche te

Tra le tendenze beauty del settore nail art spicca lo smalto cioccolato, una nuance calda e confortevole perfetta per affrontare il freddo inverno. Lo smalto cioccolato, quindi, è la tendenza da non farsi sfuggire, e le decorazioni su cui puntare sono davvero tante. Eccone alcune!

Smalto cioccolato di tendenza per il 2025, le nail art più belle su cui puntare

La chocolate nails sta prendendo il sopravvento in queste settimane, tanto da diventare la tendenza più in voga del momento.

Le richieste sono in aumento, lo smalto cioccolato è quello più desiderato da chi ama prendersi cura delle proprie unghie. Il marrone che ricorda proprio quello del cioccolato ha iniziato a spopolare in autunno e sembra non voler lasciare il posto a nessun’altra tonalità più delicata e neutra.

Se vuoi osare, lo smalto cioccolato è senza dubbio la tonalità da scegliere a occhi chiusi.

Una delle nail art più belle da copiare è decorare le unghie con due tonalità, una più chiara e una più scura. Quindi scegli il color cioccolato e opta per una decorazione realizzata con un colore chiaro come il nude.

Crea delle decorazioni dorate solo sull’indice e otterrai un effetto a dir poco strabiliante. Il marrone e il dorato sono due colori che si abbinano perfettamente tra di loro e per quest’inverno sembrano andare a braccetto!

In alternativa opta per una sfumatura elegante e raffinata, quindi colora le unghie di smalto cioccolato e crea delle onde con altre sfumature di marrone più chiare oppure con dei colori pastello per creare un gioco di colori bello da vedere.

Anche il french colorato è tra le tendenze dell’inverno, quindi perché non provare a realizzarlo con lo smalto cioccolato? Il french inoltre puoi provare a farlo anche a casa, ti basterà seguire la nostra guida per una manicure perfetta e impeccabile!

Qual è il finish migliore per lo smalto cioccolato? Sicuramente l’effetto lucido rende il tutto molto più luminoso, se preferisci una nail art più delicata ti consigliamo di optare per l’effetto matte.

Questo tipo di nuance, inoltre, può essere scelta anche da chi ha unghie corte e dalla punta arrotondata, quindi l’ideale per dare quel tocco di colore in più alle unghie rimanendo sul semplice.