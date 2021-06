Skam Italia, la quinta stagione ci sarà

La notizia è ufficialmente arrivata. Skam Italia, una delle serie più apprezzate dai giovani, e non solo, negli ultimi anni, avrà la sua quinta stagione. Ad ufficializzare l’inizio dei lavori è Netflix, piattaforma su cui viene distribuita la serie, con un post su Instagram.

La nuova stagione arriverà nel 2022

“Finalmente ci siamo. Abbiamo sfondato quel soffitto, tutti insieme: stiamo lavorando a Skam Italia 5, in arrivo nel 2022 solo su Netflix”.

In pochissimi righe, Netflix è riuscito a svoltare il lunedì di tantissimi fan di Skam Italia, che seguono dal 2018. La versione italiana della fortunatissima serie norvegese, nata nel 2015, è stata “creata” nel nostro Paese da Ludovico Bessegato per Tim Vision e prodotta da Cross Productions. Le prime quattro stagioni sono visibili su Tim Vision e, dal 1 gennaio 2020, anche su Netflix. Inoltre, dopo essere stata cancellata nell’agosto 2019, la serie è stata rinnovata per la quarta stagione e, finalmente, anche per la quinta.

La quarta stagione di Skam Italia, dedicata a Sana, si è conclusa con la maturità dello storico gruppo di Amici, dove vediamo, tra l’altro, anche Ludovico Tersigni, giovane attore protagonista anche di Summertime e nuovo conduttore di X Factor. L’ultima puntata vede i ragazzi al mare, felici di aver concluso il liceo e pronti a nuove avventure.

Skam Italia, un breve recap sulle quattro stagioni

Al momento, non sappiamo ancora chi sarà il protagonista della quinta stagione di Skam Italia e che cosa racconterà esattamente. Quello che possiamo fare, però, è rispolverare un po’ le precedenti stagioni, con un breve recap.

La prima stagione è dedicata ad Eva, fondatrice del gruppo di amiche composto da Sana, Silvia, Eleonora e Federica, dette anche “Le Matte”. La stagione racconta del suo rapporto burrascoso con Giovanni. Per quanto riguarda la seconda stagione, invece, vediamo come protagonista Martino, migliore amico di Giovanni ed Eva che fa coming out e si innamora di Niccolò, ragazzo affetto da disturbo borderline della personalità.

Protagonista della terza stagione, invece, è Eleonora. Questa è sicuramente una delle stagioni più apprezzate di Skam Italia, che vede come protagonista anche Edoardo e il suo rapporto burrascoso, ma super romantico, con Eleonora.

Infine, come detto, la quarta stagione è dedicata a Sana, divisa tra la fede musulmana e la voglia di assaporare una vita “diversa”.

Insomma, a questo punto la domanda è una sola: chi sarà il protagonista della quinta stagione di Skam italian? Dovremo ascoltare aspettare un po’ per scoprirlo.