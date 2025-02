Il segreto per uno sguardo magnetico senza ciglia finte

Con un po’ di esperienza e qualche suggerimento da mettere in pratica ogni giorno, è possibile realizzare un make up d’effetto.

È possibile ottenere uno sguardo magnetico senza applicare ciglia finte? Ebbene sì, con il make up puoi valorizzare lo sguardo e mettere in risalto i tuoi occhi con un trucco a dir poco strepitoso! Ti spieghiamo step by step tutti i trucchi del mestiere per un trucco occhi impeccabile.

Come valorizzare trucco occhi senza applicare ciglia finte, gli step da seguire

Per poter ottenere uno sguardo magnetico basta davvero poco. Innanzitutto è importante trovare il mascara adatto, quindi scegli lo scovolino in base alle tue ciglia e al risultato che desideri ottenere.

C’è un motivo per cui i mascara vengono proposti con scovolini differenti, se non conosci le caratteristiche di ogni tipologia di scovolino sarà difficile trovare il mascara adatto alle propria ciglia. Ogni scovolino, infatti, svolge un compito ben preciso, non ti resta che leggere la nostra guida su come scegliere lo scovolino del mascara!

A questo punto dovrai anche metterti alla ricerca di un primer per ciglia. Questo è un prodotto che non dovrebbe assolutamente mancare nel beauty case, ti spieghiamo subito il motivo.

Il primer aiuta a rendere le ciglia più lunghe e voluminose, inoltre il nero del mascara verrà messo maggiormente in risalto grazie alla colorazione bianca del prodotto applicato. Con il primer doni alle ciglia maggiore spessore e lucentezza, ecco perché è un prodotto che dovresti assolutamente iniziare ad utilizzare per uno sguardo magnetico senza ciglia finte!

Dopo aver lasciato asciugare il primer, dovrai procedere con l’applicazione del mascara. Devi effettuare dei movimenti ben precisi per mettere valorizzare lo sguardo e mettere in risalto, così, le ciglia. Non perdere il nostro tutorial in cui ti speghiamo step by step come applicare il mascara!

Seguendo queste piccole accortezze noterai un trucco occhi completamente diverso e soprattutto più elaborato. Bastano pochi semplici step per uno sguardo magnetico senza dover necessariamente applicare ciglia finte!

Oltre a capire come poter mettere il mascara è importante sapere che esistono alcuni trattamenti beauty che ti consentono di sfoggiare uno sguardo magnetico non solo senza applicare ciglia finte, ma anche senza make up!

Per un trucco occhi sempre in ordine è possibile ricorrere alla laminazione, un trattamento che allunga le tue ciglia e le incurva in maniera tale da renderle più voluminose. Una tecnica richiesta specialmente nel periodo estivo così da evitare il make up al mare o in piscina.