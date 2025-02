Hai sempre applicato il mascara nel modo sbagliato! Il trucco dei make-up artist che cambia tutto

Il tutorial da seguire per capire come mettere il mascara. Seguilo passo dopo passo così non commetterai più errori!

Se il tuo trucco occhi sembra non soddisfarti più di tanto, potrebbe dipendere dal mascara. Un buon prodotto potrebbe non bastare se la stesura del mascara viene effettuata in maniera errata. Sapere come mettere il mascara sulle ciglia per un trucco occhi d’effetto è importante, altrimenti si rischia di rovinare il make up e ottenere uno sguardo spento e poco valorizzato.

Probabilmente fino ad ora hai applicato il mascara in modo sbagliato, una volta provato questo metodo noterai un grande miglioramento sin da subito!

Come applicare il mascara in modo corretto: il tutorial da seguire step by step

Prima di poter iniziare con il make up è importante effettuare la skincare quotidiana. Quindi applica sul viso i vari prodotti adatti alla tua tipologia di pelle e procedi con il primer sia sul viso che sulle palpebre. Quest’ultimo step ti permetterà di ottenere un make up più duraturo e soprattutto più omogeneo.

Non è tutto, perché il primer va applicato anche sulle ciglia! Un buona base da applicare prima del mascara potrebbe fare la differenza. Il primer prepara le ciglia a ricevere il make up, le separa e le incurva donando al loro maggiore volume. Inoltre, il colore del mascara risulterà più appariscente, quindi è ottimo per mettere in risalto lo sguardo con il trucco occhi scelto.

Le make up artist o comunque le appassionate di beauty consigliano di applicare il prodotto con movimenti a zig zag concentrati solo sulla base. Dopodiché bisognerà occuparsi della lunghezza andando a mantenere lo scovolino sempre in posizione orizzontale, mai verticale.

La famosa truccatrice Marianna Zambenedetti pubblica sul suo canale social tantissimi tutorial per chi ha poca esperienza con il make up. Nel video che trovi qui sotto spiega come applicare il mascara in pochi passi senza commettere errori.

La scelta dello scovolino del mascara gioca un ruolo fondamentale: va scelto non solo in base alle proprie ciglia, ma anche in base all’effetto che si desidera ottenere. Seguendo il tutorial della make up artist potrai imparare a mettere il mascara nel modo corretto e ottenere così un trucco occhi d’effetto.

Potrai sbizzarrirti con uno smokey eyes oppure optare per un trucco più semplice effetto make up no make up e valorizzare gli occhi con un po’ di matita nera e un mascara di qualità.