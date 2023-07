Sfiziosi, saporiti e dal ripieno irresistibile: come preparare gli involtini di zucchine estivi in 10 minuti

Col caldo stare ai fornelli è un’impresa ardua? Questi involtini di zucchine sono perfetti per l’estate: pochi ingredienti e senza cottura!

Le bollenti temperature estive mettono a dura prova un po’ tutti e per chi in casa si occupa della cucina, sappiamo benissimo che questo periodo è quello in cui si ha meno voglia di cimentarsi nella preparazione di piatti elaborati. Inoltre, questi mesi sono anche i più indicati per seguire un’alimentare più leggera e a favore della linea: frutta e verdura saranno utilissimi a idratare l’organismo e a far perdere anche qualche chilo, senza contare tutti gli altri enormi benefici per la salute.

Una ricetta che ti permetterà di portare a tavola qualcosa di sfizioso, gustoso ma che non richiede chissà quanto tempo ai fornelli è quella dei deliziosi involtini di zucchine che stiamo per illustrare. Ci vorranno pochissimi ingredienti e solamente 10 minuti. Non c’è bisogno di cuocere nulla e farai felici tutti. Protagoniste indiscusse saranno, appunto, le zucchine, ma accompagnate dal sapore delicato del prosciutto cotto e da un formaggio a scelta tra lo stracchino, la philadelphia o la ricotta.

Involtini di zucchine, ideali quando hai poco tempo e poca voglia di cucinare: si preparano in un battibaleno

Oltre a poter scegliere liberamente tra lo stracchino e gli altri formaggi menzionati prima, se preferisci potrai anche cuocere le zucchine arrostendole o passare in padella i rotolini dopo averli preparati.. La cottura comunque non sarà affatto necessaria e potrai gustare questo favoloso antipasto (o anche cena) in pochissimi minuti.

Una soluzione che, al pari delle strepitose frittelle con zucchine e ricotta o del pesto alle zucchine ti permetterà di avere un ottimo jolly da giocare in cucina senza stress né fatica. Senza tralasciare il fatto che un piatto del genere è anche economico, cosa che non guasta mai! Anche l’effetto estetico finale sarà di grande impatto e tutti si complimenteranno con te, scommettiamo? Bene, è ora di passare ai fatti, quindi ecco tutto ciò che ti occorre per gli involtini di zucchine:

10 zucchine a fette;

Prosciutto cotto (100 gr);

Stracchino (100 gr);

Erba cipollina (10 gr);

Per prima cosa, taglia col pelapatate le zucchine crude, disponi sulle fette il prosciutto e lo stracchino e arrotola le zucchine. Usa un filo d’erba cipollina per chiudere i rotolini e conservali in frigo per mantenerli freschi fino al momento di consumarli. Saranno ancora più saporiti se conditi con sale e olio oppure con l’aceto balsamico.