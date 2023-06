Pesto alle zucchine, tutti gli ingredienti per prepararlo velocemente

Il pesto è un sugo pronto delizioso con cui condire primi, stuzzicherie e simili. Ecco come preparare a casa quello di zucchine con pochi ingredienti.

Quando siamo di fretta o non abbiamo particolarmente voglia di stare ai fornelli, scegliere un sugo pronto può essere la soluzione ideale. E il pesto non delude mai. Ne esistono diversi tipi, in grado di accontentare i gusti di tutta la famiglia e possiamo usarlo per condire tanto i primi piatti quando la stuzzicheria, come bruschette o tartine.

Oggi vi proponiamo la ricetta per realizzare in casa quello di zucchine in modo semplice e veloce: bastano pochi ingredienti. Perfetto anche in estate, vellutato e aromatico, una volta assaggiato ci renderemo conto che non ha niente in meno della versione da supermercato che spesso mettiamo nel carrello della spesa. Vediamo come procedere e cosa occorre.

Si prepara velocemente e con pochi ingredienti: la ricetta del pesto di zucchine

Quando non abbiamo idee per un pranzo nutriente e sfizioso o siamo o ci ritroviamo a casa ospiti inaspettati e vogliamo realizzare qualcosa di saporito ma non troppo costoso, questa è la ricetta vincente. Non temete, non avrete bisogno di strumenti particolari e vi costerà solo pochi euro. Di seguito, vi spiegheremo in che modo prepararlo.

Ingredienti per 4 persone:

– 3 o 4 zucchine grandi;

– Una manciata di pinoli;

– 5 o 6 foglie di basilico fresco;

– Sale quanto basta;

– Mezzo spicchio d’aglio;

– 1 cucchiaio di olio d’oliva.

Per iniziare occorre lavare le zucchine e spuntarle. Procediamo dunque a tagliarle a pezzetti e, nel caso, eliminiamo eventuali semi. Portiamo a bollore una pentola con acqua salata e immergiamole. Lasciamo cuocere il tempo necessario ad intenerirle, dovrebbero bastare pochi minuti. Sgoccioliamo con cura e riversiamo in un frullatore.

Uniamo i pinoli, l’olio, l’aglio e il basilico ben lavato e asciugato. Frulliamo fino ad ottenere una crema liscia e vellutata, omogenea. Condiamo con il sale a nostro gusto e, se vogliamo, aggiungiamo qualche spezia di nostro gradimento. Possiamo unire anche del formaggio, sempre in base alle preferenze della nostra famiglia. Diamo un’ultima rimescolata et voilà: il pesto è pronto per essere usato!

Consiglio extra: a questa ricetta potete aggiungere il vostro tocco personale. Alcuni uniscono, ad esempio, oltre che i pinoli, anche delle mandorle pelate tritate. Basta dare spazio alla fantasia e il risultato sarà gustosissimo. Perfetto anche nelle calde giornate estive, è davvero insuperabile!