Sesso, la durata è così importante? Il parere degli esperti

Poche cose sono allo stesso tempo piacevoli e ansiose come il sesso. Non appena iniziamo ad avere rapporti, l’insicurezza si instaura.

La tua vita sessuale è un po’ stile “toccata e fuga” o ti stai trattenendo per una lunga esperienza esaltante? Ad ogni modo, ti starai chiedendo quanto dovrebbe durare un rapporto sessuale, in primo luogo. Alcuni di noi potrebbero desiderare un sesso lento ed erotico paragonabile a un dramma televisivo d’epoca (preferibilmente ambientato nelle Highlands scozzesi del XVIII secolo). O forse una sveltina fa al caso tuo.

Spoiler: il sesso reale non è come quello cinematografico, ma puoi modificare la durata in base all’esperienza che stai cercando. Esistono, infatti, alcuni fattori che influenzano quest’ultima, prolungando il rapporto o ponendogli fine in pochi minuti.

La durata ideale di un rapporto sessuale

La maggior parte delle persone si chiede a un certo punto della propria vita se stia soddisfacendo il proprio partner in camera da letto. Una delle maggiori preoccupazioni (soprattutto tra gli uomini) è di non durare abbastanza a lungo. Le donne rimangono deluse dalle tempistiche del rapporto? Il sesso dovrebbe proseguire tutta la notte? Ma quindi, quanto dovrebbe durare un rapporto sessuale? La risposta migliore è per quanto tempo lo desideri.

Il sesso infatti non ha limiti di tempo stabiliti dai cronometristi. Pochi studi hanno davvero esplorato ciò che gli esperti considerano una durata del sesso “standard” e se sei in cerca di numeri alcuni esistono. Molti fattori contribuiscono alla durata dell’attività sessuale e varia ampiamente da persona a persona nelle diverse fasi della vita.

Anche la nostra percezione di ciò che “dovremmo” fare è importante. In poche parole, gli elementi che definiscono il rapporto sono soggettivi e la durata che dovrebbe avere dipende da ciascuno. L’importante è che tu chieda e riceva il tipo di sesso che desideri, non quello che qualcun altro dice sia normale. Non esiste un ideale per quanto riguarda la durata di un rapport sessuale, al di fuori di ciò che intendono fare le singole persone coinvolte. Tuttavia, i terapisti sessuali affermano che, in media, la durata “desiderabile” per il sesso vaginale va dai sette ai 13 minuti.

Da uno a due minuti è considerato “troppo breve”, da tre a sette è “adeguato”, mentre da 10 a 30 minuti viene percepito come “troppo lungo”. La quantità di tempo che intercorre tra l’inizio del rapporto vaginale e il momento in cui il partner eiacula tende ad accorciarsi con l’età. In altre parole, gli uomini tendono a raggiungere l’orgasmo più velocemente man mano che invecchiano. Allo stesso tempo, ottenere erezioni ed eccitarsi può essere più difficile o richiedere più tempo.