Seno su’ e sodo: il trucco per un décolleté come quello di Andrea Delogu

Andrea Delogu svela il suo segreto di bellezza per avere un seno alto e sodo: una soluzione per tutte e molto veloce.

Se il reggiseno fa normalmente la sua parte per dare una bella scollatura, c’è anche qualche piccolo trucco da mettere in pratica per un risultato impeccabile, soprattutto quando si indossa un certo tipo di abito.

Questo vale sia per chi ha forme generose e vuole tenerle in alto facendole apparire molto sode ma anche per chi ha un seno piccolo e quindi vuole massimizzare il risultato push up.

Il trucco per un seno alto e sodo: Andrea Delogu rivela il suo segreto

Il segreto di Andrea Delogu, come svelato da lei stessa nelle storie, è il fashion tape, lo scotch per la pelle che si è diffuso negli ultimi anni e che regala risultati straordinari. Sono nastri adesivi che si possono applicare anche su aree delicate come quelle del capezzolo, si possono usare sotto ogni tipo di abito e in alternativa al reggiseno.

Quindi sono indicati proprio quando c’è una scollatura laterale o sulla schiena che non permette di utilizzare un classico push up. Per ottenere lo stesso effetto e in modo naturale basta applicare in modo specifico questi nastri adesivi.

Denogu rivela anche come fare, in quanto ci sono tecniche differenti per un esito impeccabile. I marchi di scotch sono diversi e ovviamente è consigliato prestare attenzione a dove si acquista, poiché il prodotto deve essere specifico altrimenti si rischiano problemi e irritazioni.

Vanno bene i nastri color carne così da non essere visibili anche sotto vestiti trasparenti. Ci sono i modelli ad effetto tessuto e quelli in plastica che sono a prova d’acqua. Sicuramente i primi sono più comodi mentre i secondi vanno bene d’estate quando il sudore potrebbe provocare il distacco del tape dalla pelle. Si trovano nei negozi di intimo ma anche online e hanno un costo ridotto di dieci euro circa.

Questi si possono usare nel quantitativo che occorre, il resto poi viene conservato proprio come lo scotch. Se il seno è particolarmente grande allora lo scotch dovrà percorrere tutta la mammella e arrivare fino alla schiena, proprio come un reggiseno, se invece il seno è piccolo va bene creare una fascia orizzontale per dare volume.

Ovviamente tutto dipende anche da dove arriva la scollatura del vestito, se è anteriore o posteriore, se ci sono trasparenze laterali. Le strisce si tagliano della lunghezza preferita. Chi ha un corpo minuto può anche valutare di tagliare a metà il tessuto per non sprecarlo. Il risultato è impeccabile e nessuno noterà che c’è un trucco.