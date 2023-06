Décolleté generoso: che tipologia di costumi indossare e di quale colore sceglierli

Hai un décolleté abbondante ma non vuoi rinunciare al bikini? Con questi semplici accorgimenti le tue curve saranno valorizzate al meglio.

La spiaggia è il luogo ideale per sfoggiare il proprio corpo. Magro e snello oppure più curvilineo, ogni fisico è bellissimo a modo suo. Spesso, però, può capitare a molte donne di sentirsi a disagio con un seno importante, che non sanno come valorizzare al meglio. Ormai in commercio esistono moltissimi tipi di bikini, ma quali sono i modelli più adatti a chi ha un décolleté generoso?

A due pezzi o intero, a tinta unita o a fantasia, il mondo dei costumi da bagno è in continua evoluzione. Ogni anno sono sempre di più i brand che lanciano le loro proposte per la spiaggia o la piscina, adatte ad ogni situazione e fisico. Purtroppo ancora troppe persone tendono a pensare che i bikini, soprattutto quelli più modaioli e particolari, stiano bene solo a chi ha un fisico esile e minuto. Niente di più sbagliato!

Anche chi ha un po’ più di curve può sfoggiarle al meglio con un costume che le valorizza e le porta al loro massimo splendore. Si tratta di piccoli accorgimenti che possono fare la differenza, stravolgendo il look e facendo apparire ogni donna al top anche in spiaggia. Ecco i modelli da non farsi scappare.

Costumi da bagno: i modelli perfetti per chi ha un décolleté abbondante

Secondo quanto riportato da femmeactuelle.fr, per chi ha un seno importante la prima cosa da fare è prestare attenzione al sostegno. Assolutamente bandite le bretelle sottili che, con il peso del décolleté, rischiano non solo di provocare dolore ma anche di causare quegli antiestetici segni rossi sulle spalle. Via libera quindi ai modelli a reggiseno o a fascia, purché abbiano delle spalline spesse e resistenti.

Un altro falso mito da sfatare è che chi ha un décolleté abbondante deve rinunciare ai bikini a triangolo. Assolutamente no! L’importante è fare attenzione ai modelli, che non devono essere troppo striminziti per non rischiare un effetto “volgare”. Anche qui, come per i modelli con le bretelle, attenzione ai lacci dietro il collo. Un peso eccessivo potrebbe comportare dolore alla base della testa e un affaticamento della schiena.

Le amanti dello stile vintage, invece, non potranno di certo fare a meno del costume intero. Tornato di gran moda, questo modello permette i tenere sotto controllo sia il seno che il punto vita in un colpo solo. Occhio alla parte posteriore che, come moda desidera, deve essere aperta o con qualche laccio incrociato. E le tonalità?

Con i bikini a tinta unita il gioco è facile: basta ricordare che i colori scuri tendono a snellire otticamente mentre quelli chiari contribuiscono ad allargare i volumi. Per quanto riguarda le fantasie, invece, bisogna giocare d’astuzia. Assolutamente bandite le righe verticali o i pois di grandi dimensioni. Meglio puntare sui righe sottili e verticali (o al massimo diagonali) e nuance che regalano qualche taglia in meno.