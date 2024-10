Perché i semi di chia potrebbero diventare il tuo ingrediente preferito

Avere una corretta routine alimentare è importante per il proprio benessere sia fisico che psicologico. Ogni ingrediente vanta numerose proprietà benefiche, motivo per cui la dieta dovrebbe variare di giorno in giorno così da poter fare il pieno di energia di cui l’organismo ha bisogno.

Tra gli ingredienti che non dovrebbero mancare in un piano alimentare equilibrato e sano non possiamo non citare i semi di chia. Cosa sono e a cosa fanno bene? Ecco tutto quello che devi sapere su un alimento forse ancora poco diffuso in Italia ma molto amato dall’altra parte del mondo!

Quali sono i benefici dei semi di chia e cosa sapere a riguardo

I semi di chia sono i semi della pianta erbacea del Sudamerica, la Salvia hispanica, diffusa perlopiù in Messico e in Guatemala. Definiti un superfood in quanto fonte di innumerevoli proprietà benefiche, andrebbero consumati più spesso per poter rendere più efficace anche una dieta ipocalorica.

Negli ultimi anni i semi di chia sono entrati a far parte del regime alimentare di tantissimi paesi europei, nonostante ciò in Italia non sono poi così ricercati come ingrediente da aggiungere ai pasti principali.

A cosa fanno bene i semi di chia? Innanzitutto hanno un grande contenuto di acidi grassi omega 3 e omega 6, motivo per cui vengono ritenuti un ottimo antinfiammatorio e ideali per migliorare le funzioni cognitive.

Sono ricchi di sali minerali e di vitamine del gruppo B, folati, provitamina A e vitamina C. I semi sono degli ottimi alleati per contrastare l’invecchiamento della pelle poiché ricchi di antiossidanti.

Per chi segue una dieta vegetariana o vegana o semplicemente desidera variare con le proteine animali e vegetali, i semi possono essere presi in considerazione come fonte proteica di un pasto in quanto ricchi di proteine di alta qualità.

Aiutano anche a favorire la digestione e a mantenere l’organismo idratato poiché rilasciano i liquidi assorbiti in maniera molto lenta. Sono una fonte proteica che aiuta a favorire il senso di sazietà, motivo per cui sono consigliati a chi segue una dieta dimagrante.

Rafforzano la memoria e sono in grado di migliorare l’umore. I semi di chia, quindi, vantano numerose proprietà benefiche: prova a consumarle nei tuoi pasti, potresti arricchire le tue insalate o consumare i semi preparando il famoso chia pudding da gustare a colazione!