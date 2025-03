Ricchi di vitamine e sali minerali, ci sono semi che apportano diversi benefici alla salute dell’organismo. In particolare, c’è un seme ricco di calcio e indicato per la salute delle ossa.

Quando si parla di calcio viene, immediatamente, in mente la salute delle ossa. Si tratta, infatti, di uno dei sali minerali più importanti che riguardano la salute dell’organismo e, generalmente, incluso in alimenti come il latte e i suoi derivati. Non tutti sanno, però, che ci sono alcuni cibi naturali ricchi di calcio che possono fare la differenza.

C’è, ad esempio, un seme dagli straordinari benefici, oltre che un’ottima fonte di calcio. Questi semi apportano, infatti, quantità sorprendenti di nutrienti essenziali per il nostro benessere. Scopriamo insieme qual è il seme ricco di calcio che rinforza le ossa e sorprende con i suoi benefici, contribuendo a migliorare la salute in generale.

Alimenti ricchi di calcio e vitamina D senza colesterolo: i semi di sesamo

I semi in questione sono i semi di sesamo, ovvero una delle fonti vegetali più ricche di calcio. I semi di sesamo contengono, infatti, circa 1000 milligrammi di calcio per 100 grammi, ovvero un quantitativo che li rende eccellenti alleati per la salute delle ossa. Si tratta, ovviamente, di semi privi di colesterolo – a differenza degli alimenti di origine animale – che contengono, invece, grassi sani come gli acidi grassi insaturi.

I semi di sesamo sono anche una buona fonte di vitamina D, che serve – tra le altre cose – per l’assorbimento del calcio nel nostro organismo. In questo modo, quindi, si contribuisce a migliorare la salute delle ossa, prevenendo malattie come l’osteoporosi. I semi di sesamo sono, inoltre, ricchi di nutrienti tra cui antiossidanti, fibre e vitamine del gruppo B con benefici anche per pelle, sistema immunitario e cuore. Possono essere facilmente spolverati su piatti di pasta e insalate, oltre che sui dolci.

Gli altri semi ricchi di calcio

Oltre ai semi di sesamo, ci sono anche altri semi che possono contribuire alla salute delle ossa per renderle forti e sane. Pensiamo, ad esempio, ai semi di papavero e semi di chia: entrambi, infatti, vantano poco più e poco meno di 1000 milligrammi di calcio per 100 grammi di prodotto. I semi di papavero sono abbastanza calorici, mentre i semi di chia sono anche un’ottima fonte di omega-3, proteine vegetali e fibre.

Tutti i semi possono essere aggiunti facilmente a diversi piatti, oltre che a yogurt, frullati, torte, biscotti, insalate e altri piatti dolci e salati. I semi ricchi di calcio vanno inseriti nell’alimentazione, per favorire un rinforzo delle ossa e il benessere per la salute generale del corpo. Scopri di più anche sui semi di chia e i semi di cachi.