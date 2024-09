Selfie perfetto, cosa non devi fare per ottenerne uno

Quali sono gli errori da non fare per un selfie perfetto? Ecco alcune dritte da seguire se vuoi ottenere una foto di qualità!

Scattarsi un selfie è diventato sempre più frequente specialmente da quando sono in commercio tutti quegli smartphone che ti permettono di scattare una foto con la fotocamera frontale.

Per ottenere uno scatto perfetto bisogna, però, seguire determinate accortezze. In questo modo il selfie verrà di qualità e potrà diventare un ricordo anche da stampare!

Come ottenere un selfie perfetto: gli errori da non fare

La qualità della fotocamera dello smartphone sicuramente gioca un ruolo molto importante. Indipendentemente da essa, però, è possibile seguire alcune dritte per ottenere un selfie perfetto nonostante la qualità del telefono.

Innanzitutto è importante sottolineare l’importanza della luce. Scattare una foto con una luce artificiale calda o fredda potrebbe compromettere la qualità della foto.

In alternativa è possibile usare le ring light tanto famose per ottenere una luce led che non crea ombre sul viso e che permette di illuminare il volto in modo da poter scattare il selfie o registrare un video in maniera ottimale.

La luce naturale, però, rimane sicuramente la scelta migliore per un selfie perfetto!

Sempre a proposito di luce, un errore molto comune è quella di posizionarsi alle spalle del sole o comunque di una fonte di luce, come un lampione. Non bisogna mai scattare una foto, quindi anche un selfie, con una luce alle proprie spalle.

Un altro errore da non fare è quello di posizionarsi con la testa in maniera troppo inclinata verso il basso o verso l’alto. È importante trovare una via di mezzo, quindi posizionati con lo sguardo leggermente verso l’alto, senza esagerare, inclina la testa da un lato in maniera lieve e scatta il selfie mantenendo il telefono all’altezza degli occhi.

La posizione del telefono, inoltre, non deve essere troppo vicina alla faccia. Calcola almeno 20 centimetri dalla faccia alla fotocamera così da ottenere un selfie in cui non viene mostrato in maniera eccessiva anche il braccio!

Anche l’abbigliamento potrebbe fare la differenza. Se state scattando un selfie per uno scopo ben preciso che richiede una foto abbastanza professionale, potresti evitare di indossare colori neutri in quanto rischierebbero di “spegnere” la luminosità del volto.

Opta per colori più accesi come il blu, il rosso, il verde, il viola e così via. Anche un accessorio per capelli di questa nuance potrebbe fare la differenza! Se vuoi mettere in risalto il tuo sguardo, opta per un trucco che valorizza il tuo colore degli occhi!