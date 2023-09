Sei in macchina e avverti stanchezza? Questo massaggio restituisce immediatamente la giusta energia per rimettersi in viaggio

Avvertire stanchezza alla guida, dolori e fastidi richiede subito la necessità di fermarsi per poter eseguire una veloce procedura.

Guidare quando si è stanchi è molto pericoloso, il viaggio breve o lungo che sia andrebbe interrotto subito. Questo è fondamentale, tuttavia quando ci sono dolori ad esempio alla schiena o alle spalle si può intervenire per risvegliare la muscolatura, aiutare la distensione della zona e soprattutto procedere il viaggio.

Sono piccoli massaggi che si possono fare direttamente durante la pausa magari presso una stazione di servizio o in un punto sosta della strada. Vanno fatti con calma e hanno un’azione diretta e immediata che dona enorme sollievo al corpo e alla mente.

Stanchezza in auto: gli esercizi che aiutano la muscolatura

Meglio evitare di guidare con temperature troppo alte o troppo basse, soprattutto di notte. Coloro che devono necessariamente procedere dovrebbero fare almeno 15 minuti di sosta e comunque di pausa ogni 2 ore di guida. Prima di guidare non bisogna bere o assumere farmaci che possono indurre sonno o diminuire l’attenzione. Il sonno è qualcosa che non si può controllare, quindi può arrivare all’improvviso causando incidenti molto severi.

Bere tanto caffè o lavare il viso con acqua gelata non è sufficiente, mettere la musica a tutto volume non aiuta, affatica solo di più l’organismo. La prima cosa da fare è fermarsi e poi attuare una serie di massaggi in punti strategici che aiutano anche il corpo a stimolare delle aree specifiche riducendo stanchezza e dolori localizzati.

La prima cosa da fare è andare a tirare le dita, un gesto semplice che permette di alleviare la stanchezza e aiuta anche il corpo ad essere più attivo. Bisogna tirarle rapidamente verso l’alto, senza eccedere, per almeno sei volte. In questa zona sono presenti i punti TING, con questo semplice esercizio si attivano i meridiani tendino-muscolari, la stanchezza degli arti superiori viene alleviata e ci si sente più attivi.

Quindi si può procedere per alleviare la stanchezza della cervicale andando a massaggiare con le dita con un po’ di energia (come quando si fa lo shampoo) tutta la zona, così da stimolare il meridiano della vescica biliare. Completato il passaggio per almeno sei volte, scorrere con la mano dalla testa verso la spalla, per liberare le stesse e rilassarsi. Infine, massaggiare la zona lombare con dei colpetti a pugno chiuso dall’alto verso il basso, fino ai glutei. Questo migliorerà la postura seduta in auto e rimedierà anche al dolore che viene provocato da troppe ore di guida.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommy Drive (@tommy_drive_medtradizionale)

Quando si avverte sonnolenza e stanchezza e non si ha una lucidità impeccabile alla guida bisogna fermarsi e dormire, anche in auto. Accostare la vettura nel primo spazio disponibile e sicuro e sostare fino a quando non si avrà nuovamente la lucidità di rimettersi in marcia.