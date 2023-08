Patente a rischio dopo le vacanze, i conducenti rischiano il ritiro dopo essere scesi dall’aereo

Un rientro dalle vacanze turbolento per molti che potrebbero ritrovarsi senza patente dopo essere scesi dall’aereo.

I controlli sui guidatori, sui documenti ma anche sulla sicurezza al volante sono sempre più stringenti al fine di rendere le strade un luogo più sicuro per tutti. Con il picco di incidenti che non tende a diminuire, soprattutto in alcuni periodi dell’anno, ci sono provvedimenti in atto ma anche controlli serrati.

L’obiettivo primario di tutti è la sicurezza generale, il pensiero comune quindi è come rendere più agevole la guida e soprattutto come questa possa diventare qualcosa di tutelato anche dopo le vacanze quando molti abbassano la soglia e tendono ad andare oltre le regole, senza nemmeno rendersene conto.

Patente a rischio: il motivo che tutti sottovalutano dopo le vacanze

Secondo i recenti studi condotti in materia è stato evidenziato come le persone non siano ben consapevoli della loro condizione di salute una volta scesi dall’aereo o meglio tendano a sottovalutare la conseguenza di viaggi e alcol. Molti bevono prima di partire e quindi di prendere l’aereo, o magari bevono direttamente in aeroporto, altri invece bevono proprio a bordo e non identificano questa pratica come pericolosa per quello che devono fare dopo.

Il pensiero comune è che ci vorrà del tempo prima di mettersi alla guida e quindi non ci sarà alcun problema in caso di controlli ma la verità è che non è così e ben il 63% degli utenti è convinto di tornare sobrio a casa anche quando non è così. Una persona su cinque non è consapevole di quanto tempo impieghi il corpo per smaltire l’alcol. Il 18% delle persone invece non prende in considerazione quanto il consumo di alcol abbia un effetto incisivo sulle proprie condizioni di salute dopo il viaggio.

Le vacanze spesso vogliono dire più alcol, più libertà, meno attenzione e questo si traduce di fatto nella possibilità per molti di fruire in modo spropositato di prodotti che si rivelano essere rischiosi una volta alla guida. Il 60% delle persone intervistate ha ammesso di aver incontrato altri viaggiatori ubriachi in aereo, il 51% invece attesta un consumo eccessivo di alcol in aereo. Il relax sicuramente è importante, è un momento di svago e divertimento ma bisogna considerare bene i tempi e soprattutto le modalità. Bere troppo, oltre a far male al proprio corpo, è dannoso in termini di prestazioni al volante. Bere prima di viaggiare nella convinzione che passi un tempo sufficiente prima di guidare è sbagliato, spesso proprio il volo in aereo non fa che peggiorare i sintomi e, in caso di controlli quando ci si mette al volante dopo, si determina uno stato di alterazione e pertanto si procede al ritiro della patente e all’applicazione della legge in materia.