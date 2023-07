Auto, cosa controllare assolutamente prima di partire per un viaggio: la lista completa

Spesso in estate per i viaggi si usa l’auto ma, per viaggiare in sicurezza, ecco cosa devi controllare prima di partire.

Prima di partire per un viaggio, non solo in estate, è bene fare un controllo dell’auto per valutare che tutto sia apposto e viaggiare in sicurezza. Questa operazione si può fare anche da soli, senza il bisogno di recarsi in officina o dal meccanico.

Le strade sono molto trafficate e si devono percorrere diversi km, ecco che diventa necessario evitare brutte sorprese, guasti e malfunzionamenti che potrebbero ritardare l’arrivo a destinazione e mettere in pericolo chi viaggia nell’abitacolo e, addirittura, il resto degli automobilisti.

Quali sono i controlli da fare prima di partire per un viaggio? Ecco la lista per un check up completo

Per prima cosa, bisogna controllare tutti i liquidi dell’auto (olio motore, liquidi di raffreddamento, dei tergicristalli, dei freni e del servosterzo) per valutare che siano ai valori massimi indicati nelle vaschette.

Il secondo controllo dell’auto riguarda gli pneumatici: il battistrada deve avere un’altezza di almeno 1,6 mm ed è meglio non scendere al di sotto dei 3 mm. Controllare anche la pressione degli pneumatici sia prima di partire che prima di tornare. Poi, importantissimi per una guida sicura, sono i freni, dunque bisognerà valutare lo stato dell’intero impianto frenante: in questo caso, è bene rivolgersi ad un meccanico specializzato.

Da soli invece si potrà fare l’ispezione di fari e luci per valutare se siano perfettamente funzionanti tutti (anabbaglianti, luci di posizione, abbaglianti). Immancabile per un viaggio lungo in estate è l’aria condizionata: in caso di traffico intenso, inevitabilmente si accenderà l’impianto di climatizzazione. Dunque, occhio a valutare il livello del gas refrigerante (altrimenti ricaricarlo).

Cos’altro controllare prima di partire per un lungo viaggio con l’auto?

I filtri della macchina fanno in modo che il motore funzioni correttamente, quindi questo fa capire quanto siano importanti. Dunque, controllare lo stato dei filtri dell’aria, dell’olio e del carburante e, se non sono in buono stato, sostituirli (in questo modo si terranno sotto controllo anche i consumi).

Un’altra componente importantissima dell’auto è la batteria: dato che quelle di ultima generazione durano a lungo, spesso ci si dimentica di controllarle ed eseguire un test della carica. Invece è utile usare un multimetro, che fa capire se la batteria è da sostituire. In linea di massima la batteria va cambiata ogni 3 anni (massimo 4 o 5, dipende dai casi).

Tutto ciò che bisogna avere in auto prima di partire per un lungo viaggio

Per prima cosa, in macchina devono esserci tutti i documenti del veicolo e per l’abilitazione di guida (revisione del bollo auto, assicurazione) e ovviamente la patente.

Controllare di avere a bordo dell’auto la ruota di scorta o il ruotino (ispezionare il battistrada, la pressione interna dell’aria e la presenza di danneggiamenti e rotture). Potrebbero, sfortunatamente, servire, e quindi è importante che ci siano e siano utilizzabili.

Sempre in caso di imprevisti sulla strada, bisognerà indossare il giubbino catarifrangente, quindi posizionarlo in un posto di facile accesso. E, dato che la prudenza non è mai troppa, mettere in auto un kit di emergenza (kit di pronto soccorso base ma anche un triangolo di segnalazione oppure un set di riparazione rapida delle gomme).

Per partire in piena sicurezza, fare un check up dell’auto è fondamentale: in questo modo si eviteranno anche imprevisti riguardanti l’auto che potrebbero ritardare l’inizio della vacanza.