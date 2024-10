Il segreto per fare caldarroste morbide: la ricetta per delle castagne gustosissime

Le castagne arrostite sono tra i cibi più buoni e invitanti della stagione autunnale. Anche chiamate caldarroste, queste fanno parte dei sapori e delle fragranze tipiche di questo periodo. In grado di riscaldare il cuore, le castagne vantano un posto d’onore!

Preparare questo piatto autunnale può sembrare semplice, eppure spesso non è così: capita, infatti, che le castagne restino troppo dure per essere consumate facilmente. Come fare, quindi? Scopriamo insieme il segreto per fare delle caldarroste morbide.

La ricetta per le castagne in padella e al forno

Comfort food autunnale per eccellenza, le castagne possono essere consumate a merenda per uno spuntino energetico e sano. Dal caratteristico sapore dolce, possono essere preparate facilmente sia in padella che al forno. Per quanto riguarda la padella, questa deve essere quella con i fori che viene, per l’appunto, utilizzata per la cottura in casa. Questa particolare padella consente alla fiamma di entrare in contatto con le castagne, senza che vengano bruciate. È possibile, quindi, abbrustolirle in modo corretto. Per la preparazione occorre appena mezz’oretta circa. Scopriamo come fare le caldarroste che si sbucciano e quali ingredienti occorrono per quattro persone.

Ingredienti:

1 chilo di castagne

Acqua q.b.

Sale q.b.

Preparazione:

Prima di tutto, è bene fare attenzione già all’acquisto scegliendo delle castagne che abbiano una buccia lucida. Incidetele con un coltello – nel loro lato piatto – per evitare che scoppino mentre si cuociono. È possibile preparare delle castagne al forno o in padella senza ammollo, ma la cosa migliore per delle caldarroste morbide è proprio quella di metterle in acqua fredda per circa tre ore. Una volta fatto ciò, asciugatele bene con un canovaccio pulito. Mettetele, quindi, in una padella forata su un fornello grande. Fatele cuocere, girandole in modo che possano cucinarsi in modo uniforme, per circa venti minuti. A metà cottura, spruzzatele con dell’acqua e procedete come prima. Una volta cotte, avvolgetele nuovamente in uno strofinaccio pulito e tenetelo chiuso per circa dieci minuti (questo serve per farle staccare dal guscio più facilmente). Sbucciatele e consumatele, quindi, immediatamente mentre sono ancora calde. Prima di farlo, però, per delle castagne salate potete aggiungere del sale senza esagerare!

In alternativa, le castagne potrebbero essere prima bollite in acqua con qualche foglia di alloro. Infine, una volta sbucciate le castagne possono essere conservate in frigorifero per circa due giorni, all’interno di un contenitore ermetico. Le castagne possono anche essere utilizzate per preparare dei dolci veloci.