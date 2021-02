La reazione della Regina alla gravidanza dei Sussex

Non solo la Regina Elisabetta, ma tutta ma royal family si è congratulata con i duchi di Sussex per l’annuncio della seconda gravidanza di Meghan Markle. Lei e Harry, infatti, hanno annunciato solo qualche giorno fa di aspettare un fratellino o una sorellina che terrà compagnia al primogenito Archie.

La Regina Elisabetta è “felicissima”

“Sua Maestà, il Duca di Edimburgo, il Principe di Galles e l’intera famiglia sono ‘felicissimi’ e augurano loro ogni bene”, ha comunicato in una nota Buckingham Palace per commentare la notizia della nuova gravidanza di Harry e Meghan Markle.

Tutti i reali britannici, quindi, non vedo l’ora di aggiungere un royal baby alla propria lista, nonostante la coppia abbia preso le distanze proprio dalla Casa Reale oltre un anno fa. Negli ultimi mesi, poi, i Duchi di Sussex avrebbero dovuto incontrare la Regina Elisabetta, ma il meeting era stato cancellato senza motivazione. Forse proprio la sopraggiunta gravidanza, o, più probabilmente, per motivi di sicurezza legati alla pandemia di Covid-19.

Per ora William e Kate non si sono congratulati con i Sussex

Al momento c’è però un grande assente: il messaggio di congratulazioni della futura coppia reale, William e Kate Middleton, per i Duchi di Sussex. Di certo, privatamente le felicitazione tra fratelli ci sono state, ma pubblicamente (e forse proprio a causa dell’allontanamento di Harry e Meghan) nulla. Non si sa il protocollo cosa preveda in questi casi.

L’omaggio a Lady Diana dei Duchi

I Duchi di Sussex hanno annunciato la nuova gravidanza in un giorno molto speciale, il 14 febbraio. Non parliamo però di San Valentino: proprio in questa data, nel lontano 1984, Lady D annunciò al mondo la seconda gravidanza e la nascita di Harry.

L’annuncio a sorpresa dei Sussex, quindi, è un sicuro omaggio all’indimenticata Diana. La royal family, comunque, era già stata informata.