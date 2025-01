Lo scrub viso zucchero e miele è un rimedio naturale per far splendere la pelle. Elimina le impurità e idrata come non mai.

Chiunque desidera avere una pelle luminosa, morbida e priva di imperfezioni. In vendita esistono diversi prodotti che potrebbero aiutare in questo senso, ma spesso costano un po’ e contengono sostanze chimiche che potremmo evitare. Fortunatamente, alcuni rimedi naturali possono essere di aiuto, se usati bene e con costanza. Quali?

Scopriamo, ad esempio, di più sullo scrub viso allo zucchero e miele, il segreto per una pelle perfetta che fa risparmiare e le beauty influencer adorano.

I benefici dello scrub viso allo zucchero e miele

Lo scrub viso allo zucchero e miele è un trattamento naturale, efficace e semplice che può essere considerato un must-have nella routine di bellezza di tutte le amanti della cura della pelle. Vanta un potere esfoliante non di poco conto, grazie alla presenza dello zucchero. Il miele, invece, vanta delle proprietà lenitive e delle proprietà idratanti. Si tratta di uno scrub utile per rinnovare la pelle, a cui può essere aggiunto anche dell’olio di oliva o di mandorla.

Questo rimedio naturale è in grado di eliminare le cellule morte e le tossine, purificando e nutrendo la pelle. Riesce a donare luminosità al viso in poco tempo. Grazie a degli ingredienti come lo zucchero e il miele, viene rispettata la delicatezza della pelle del viso. Il consiglio è quello di inserire lo scrub viso allo zucchero e miele nella propria beauty routine, almeno una volta alla settimana.

Come preparare lo scrub viso e labbra allo zucchero, miele e olio

Vi basta versare, all’interno di una ciotola, un cucchiaino di zucchero, tre cucchiai di olio di oliva o di mandorla e due cucchiai di miele. Una volta fatto questo, mescolate il tutto e applicate il composto sulla pelle del viso umida, massaggiando con dei movimenti circolari. Si tratta di uno scrub viso molto rilassante.

Lo potreste preparare anche semplicemente con due cucchiaini di zucchero, un cucchiaino di miele e acqua, mescolando fino a ottenere un composto né liquido né troppo denso. Per l’applicazione concentratevi sulle zone di mento, naso e fronte, ma può essere utilizzato anche per le labbra. Risciacquate, quindi, con acqua tiepida e concludete la beauty care, applicando del tonico e della crema. Pronte a splendere come delle star? Scoprite anche lo scrub fai-da-te per labbra e lo scrub fai-da-te per pelle grassa.