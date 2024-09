Contrasta l’eccesso di sebo con questo scrub dai da te per pelle grassa

Come contrastare la comparsa di punti neri e brufoli? Ecco come realizzare uno scrub fai da te per pelle grassa!

Come contrastare la pelle grassa e quali sono i migliori consigli da seguire per eliminare una volta per tutte l’eccesso di sebo? Un rimedio molto efficace è sicuramente lo scrub fai da te per pelle grassa, ti spieghiamo subito come poterlo ottenere in casa con pochi ingredienti.

Riconoscere una pelle grassa è molto semplice. Al mattino osserva il tuo viso e valuta prima della skincare routine alcune zone del tuo viso. Le caratteristiche principali per capire se la tua pelle rientra in questa tipologia sono le seguenti. Scopriamolo insieme!

Scrub viso con ingredienti naturali per pelle grassa

Se specialmente nella zona T, quindi fronte, naso e mento, riscontri un eccesso di lucidità si tratta di sebo in abbondanza tipico della pelle grassa. Anche imperfezioni, come punti neri e brufoli, sono un segno di pelle grassa.

I prodotti più consigliati per prendersi cura della pelle grassa svolgono un’azione purificante. L’obiettivo è riequilibrare l’eccesso di sebo ed eliminare una volta per tutte i brufoli e i punti neri.

La skincare deve essere eseguita in questo modo: prima di tutto è importante lavarsi con un detergente schiumogeno delicato, dopodiché è doveroso applicare un prodotto purificante come un tonico o un siero anti imperfezioni.

Procedi con una crema purificante per normalizzare la secrezione sebacea, poi non dimenticare di trattare la zona del contorno occhi con una crema specifica.

Almeno una volta a settimana ti suggeriamo di provare uno scub fai da te. Se hai la pelle a tendenza acneica il suggerimento è di stendere con delicatezza la miscela ottenuta così da evitare di irritare maggiormente la zona.

Secondo alcune persone esperte del settore, c’è un frutto che potrebbe tornare utile per la cura della pelle grassa. In un pentolino unisci la banana con 2 cucchiaini di zucchero di canna, schiaccia per bene il frutto e inizia a mescolare. Distribuisci su tutto il viso ed effettua dei movimenti circolari per qualche minuto.

Risciacqua con cura e procedi con gli altri step della skincare. Lo scrub va effettuato sempre su un viso pulito e deterso. I rimedi naturali ovviamente vanno utilizzati con costanza, solo in questo modo potrai iniziare a notare i loro benefici.

Nel caso in cui tu abbia bisogno di un prodotto più efficace da cui trarre benefici nel giro di poco tempo, ti suggeriamo di rimediare uno scrub con ingredienti naturali adatto alla tua pelle. Potrai trovarlo nei migliori negozi bio della tua zona oppure online!