Screening gratuito per il tumore al seno, le date di luglio per ogni città

La prevenzione è una cosa fondamentale per questo ogni anno ci sono diverse occasioni di screening gratuiti cui poter accedere.

La prevenzione può davvero salvare la vita, nel caso dei tumori femminili al seno una diagnosi precoce può aiutare a combattere il cancro e a venirne fuori. Per questo sottoporsi a controlli di routine è così fondamentale, si dice che la mammografia sia una vera e propria arma contro il tumore al seno. Proprio per questa grande importanza nel corso degli anni sono organizzati spesso screening gratuiti rivolti alle donne che rientrano in una determinata fascia d’età.

Troppo spesso si rinuncia a fare un controllo di routine per difficoltà economiche, ma nel caso degli screening per il tumore al seno ci sono davvero molte iniziative gratis, il calendario di luglio – ad esempio – prevede molti appuntamenti in diverse città. Sebbene ci siano i consigli degli esperti per prevenire il cancro, è sempre bene fare tutti gli adeguati controlli per scongiurare pericoli e intervenire per tempo.

Screening tumore al seno gratis, le date di luglio

Oltre agli screening che si possono fare nelle strutture pubbliche, che per una determinata fascia d’età sono gratuiti, ci sono diverse associazioni benefiche che organizzano nel corso degli anni iniziative mirate alla prevenzione del tumore al seno. Tra queste c’è Vittoria for Women, fondata da Vittoria Assicurazioni, che ha fatto della lotta ai tumori femminili un vero mantra aziendale.

Nel mese di luglio ripartirà il Vittoria for Women Tour con la Federazione Italiana Rugby e Specchio dei tempi, grazie al quale saranno offerte visite senologiche gratuite alle donne che vorranno farla. In ogni tappa sarà possibile sia fare quest’importante consulto, che una donazione per sostenere questo progetto.

Dopo le tappe di giugno, che ci sono state a Pescara e Milano Marittima, il Vittoria for Women Tour continuerà anche a luglio, ecco i prossimi appuntamenti:

6-7 luglio Rosolina, in Veneto;

Rosolina, in Veneto; 13-14 luglio San Felice al Circeo, in Lazio;

San Felice al Circeo, in Lazio; 20-21 luglio Viareggio, in Toscana;

Viareggio, in Toscana; 27-28 luglio Capaccio Paestum, in Campania.

Il tour organizzato da Vittoria Assicurazioni nel 2023 in occasione del Torneo italiano di Beach Rugby è stato un vero successo, per questo hanno deciso di ripeterlo, considerato anche quanto sia importante la prevenzione per il tumore al seno. Sono diverse le manifestazioni che questa compagnia di assicurazione organizza sempre nell’ottica della prevenzione femminile, perché come ripete il motto: “La prevenzione femminile è la nostra meta“.