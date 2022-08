Scrapbooking: idee creative per i tuoi lavoretti

Conoscerete ormai tutte la tecnica dello scrapbooking, di cui abbiamo tanto parlato in questi mesi. Per chi di voi è alle prime armi, oltre a delle bellissime idee per i vostri lavoretti, forniremo una guida all’uso che vi aiuterà sicuramente a capire di cosa si tratta, dispensandovi qualche utilissimo consiglio. Si tratta di una tecnica di taglia e incolla che possiamo dividere in una prima fase di scelta dei soggetti, generalmente da fotografie e da carte decorative e una seconda fase di componimento creativo.

In questo modo potrete decorare e personalizzare in modo unico tutto quello che vogliamo. Possiamo creare veri e propri ricordi utilizzando creatività ed immaginazione.

Vediamo le idee più belle e colorate da replicare. Trovate l’ispirazione giusta e sbizzarritevi! Con le nostre dritte sarà semplice e divertente realizzare dei lavoretti a regola d’arte.

Consigli pratici scrapbooking

Foto Pinterest | Mei-Ying

Navigando un po’ online è possibile scoprire delle vere opere d’arte, e ad una prima occhiata non sembra così difficile imitarle, ma è davvero così? Scopriamolo insieme! Potete lavorare su un minialbum preorganizzato oppure partire da un foglio singolo, dove però dovrete organizzarvi gli spazi. Scegliete l’immagine per voi più significativa e fatene più copie, gli errori sono possibili e utili per imparare ancora di più.

Creare un coloratissimo nastro adesivo

Foto Pinterest | Paloma Gil

Con lo scrapbooking possiamo dare sfogo alla nostra fantasia e creare un bellissimo e colorato nastro adesivo! Il procedimento è molto semplice e in poco tempo realizzeremo un coloratissimo scotch con cui mettere insieme i nostri lavori o decorarli. L’idea è molto semplice e potrete variare i disegni a vostro piacimento. Potrete poi usarlo per decorare regali, buste, scatole, quaderni e molto altro ancora! Procuratevi degli scarti di tessuto colorato, un rotolo di scotch grande (tipo quelli marroni da merceria), carta-cera, colla, forbici, righello e taglierini. Iniziamo!

Un album fotografico in scrapbooking

Foto Pinterest | Disha Agarwal

Un’idea creativa originale e personale che sicuramente riempirà di emozione chi lo riceverà. Scoprite come coinvolgere i vostri bambini e creare insieme un album di foto speciale, da regalare ai nonni o agli zii per qualche ricorrenza speciale. Potrete utilizzare le vostre migliori foto, dove siete tutti insieme. Questo scrapbooking album sarà una vera dolcezza, un’idea creativa perfetta anche se volete regalare un pensiero di cuore a persone che vivono lontane da voi.

Un simpatico portalettere

Foto Pinterest | Matrimonio.it

Con la tecnica dello scrapbooking possiamo realizzare questo simpatico portalettere, da appendere o tenere chiuso sulla nostra scrivania; oltre le lettere, potrà contenere i vostri segreti o tutti i documenti importanti, evitando che possiate perderli, senza ritrovarli. Tutto ciò che ci occorre sono le normali buste da lettera, 5 o 9 a seconda della lunghezza, della colla e delle penne gel per colorare.