Schiscetta da portare in ufficio: 5 idee per un pranzo leggero ma sostanzioso

5 pranzi leggeri ma sostanziosi da portare in ufficio: scopri le ricette per una schiscetta a dir poco perfetta!

Il pranzo in ufficio non può che essere sostanzioso ma allo stesso tempo leggero e facile da trasportare. Un primo freddo sicuramente sarà un pranzo molto apprezzato, specialmente se condito con ingredienti freschi di stagione di qualità sani ed equilibrati. Anche i secondi piatti, in realtà, possono diventare una perfetta schiscetta da portare in ufficio.

Oggi ti proponiamo ben 5 ricette da preparare in anticipo per la tua schiscetta, anche la sera prima, e da portare a lavoro senza problemi. Con questi piatti il tuo pranzo in ufficio sarà un momento piacevole e soprattutto ti darà la giusta energia per affrontare il resto della giornata lavorativa!

5 ricette per il tuo pranzo in ufficio da preparare in anticipo

Al mattino il tempo a disposizione potrebbe non essere molto, ecco perché ti consigliamo di preparare queste ricette la sera prima. In questo modo non dovrai fare altro che aprire il frigorifero, prendere il tuo pranzo e posizionarlo all’interno di una piccola borsa termina che ti permetterà di conservare al meglio la pietanza fino al momento del pranzo.

Una delle ricette può buone e facili in assoluto da fare è l’insalata di cous cous. Dovrai lasciare in ammollo il cous cous per circa 5 minuti, dopodiché dovrai versarlo in un contenitore e condire con ceci già cotti, pomodorini e un ciuffo di prezzemolo tritato! Un giro d’olio ed ecco che il tuo pranzo al sacco è pronto per essere trasportato!

Un’altra ricetta molto sfiziosa è l’insalata di farro. Dopo aver cotto la porzione di farro per te, dovrai condirlo con della feta tagliata a tocchetti, qualche foglia di spinacino e delle carote tagliate alla julienne. Condisci con un pizzico di sale, dell’olio extra vergine di oliva e il gioco è fatto!

Per chi ama la pasta, invece, può optare per un primo facile facile condito con carciofini sott’olio e prosciutto cotto tagliato a cubetti. Aggiungi del prezzemolo o dell’origano, un filo d’olio e lascia in frigorifero fino al momento del bisogno.

La quarta ricetta, invece, è un secondo di frittata di verdure. Un piatto estremamente facile da preparare e da personalizzare con gli ingredienti che si preferiscono!

L’ultima ricetta, invece, è la famosa insalata di patate con salsa tzatziki. Lessa le patate in acqua bollente, lasciale raffreddare poi tagliale a tocchetti. Condisci con una deliziosa salsa allo yogurt greco fatta in casa e porta in ufficio!

Con queste ricette avrai la possibilità di preparare il tuo menù della settimana e godere di pranzi a dir poco deliziosi!