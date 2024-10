Saldi Pittarosso, le scarpe più belle da avere assolutamente

Quali sono le scarpe Pittarosso in offerta da mettere nel carrello? Ecco 5 modelli da non lasciarsi sfuggire!

Le scarpe Pittarosso in offerta ti permettono di fare grandi affari e soprattutto rivoluzionare il tuo guardaroba. Se hai nell’armadio scarpe che non vanno più di moda, potresti provare a venderle su Vinted e acquistare dei modelli in saldo comodamente dal divano di casa.

5 scarpe Pittarosso da mettere nel carrello

Quali sono le scarpe Pittarosso in offerta da mettere immediatamente nel carrello? Ecco 5 modelli da non lasciarsi sfuggire per rimanere al passo con le tendenze!

Sneakers con dettagli dorati

Da indossare ogni giorno per look comodi e casual, le sneakers bianche con dettagli dorati sono una delle scarpe di tendenza dell’autunno inverno. Indossale ogni giorno, non dimenticare di abbinare le tue sneakers anche alla tua gonna preferita!

Décolleté con cinturino dalla nuance nude

Le décolleté con cinturino alla caviglia e un tacco che non sia eccessivamente alto sono da avere sempre nel guardaroba. Pratiche ed eleganti al punto giusto, le scarpe con il tacco sono un must da sfoggiare tutto l’anno.

Perfette per una cerimonia o per dare quel tocco di stile in più ad un look casual, puoi indossare le décolleté sotto i jeans, gonne, tailleur e tanto altro ancora. La nuance nude ti permetterà di creare gli abbinamenti giusti durante qualsiasi stagione! Li trovi scontati a 23,99 euro.

Décolleté slingback con tacco comodo

Il dettaglio in strass dona un tocco di eleganza in più alle scarpe, le décolleté slingback con tacco a campana 7,5 cm sono un vero e proprio must di stagione.

Da indossare in ogni occasione, sono perfette anche per un look da ufficio pratico e raffinato. Le trovi a soli 34,39 euro!

Mocassini eleganti

Eleganti ma senza esagerare, il grande ritorno dei mocassini ha conquistato l’attenzione di tutte le fashion lover sin dal primo istante.

Da indossare su pantaloni in denim, gonne a ruota, skirt e leggings in pelle, i mocassini sono una calzatura versatile da sfoggiare non solo in autunno ma anche nel periodo invernale!

Texani camperos total black

Il modello texani è nuovamente tra le tendenze stivali dell’autunno inverno, se hai un budget sotto i 35 euro dovresti assolutamente approfittarne sul sito di Pittarosso.

I texani camperos neri da donna hanno un tacco a blocco di circa 6 cm, pratico da indossare tutto il giorno senza sentire dolore al piede. Comodi e facili da abbinare, i texani sono lo stivale che renderanno i tuoi look più sbarazzini e decisamente chic.