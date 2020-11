Come vi avevamo annunciato qualche settimana fa, oggi arriva finalmente in Italia la collezione streetwear firmata Lidl. Calze, ciabatte, t-shirt, ma soprattutto le scarpe che hanno stregato il web: è questo il pezzo forte della nuova collezione firmata dal colosso tedesco di supermercati discount. Non è la prima volta che la catena crea una linea fashion, ma se in passato si era affidata alla supermodella Heidi Klum, ora ha messo sul mercato un numero limitatissimo di pezzi, a prezzi molto bassi, di capi che paiono quasi pubblicitari.

Le scarpe che hanno stregato il web

Dopo mesi di attesa, ecco che le leggendarie sneaker blu, gialle e rosse, sono sbarcate in Italia e da oggi potrete acquistarle al prezzo standard di 12,99 euro. Nei mesi scorsi le scarpe sono andate letteralmente a ruba nei punti vendita di tutta Europa, dalla Germania alla Finlandia, dal Belgio alla Francia; tanto che, una volta rivendute sul web, le scarpe Lidl hanno raggiunto cifre da capogiro (fino a oltre 2700 euro su ebay). Pochissimi pezzi, una domanda elevatissima: il risultato è che la collezione è già diventata iconica.

Alle 8 il via alle vendite

Il via alle vendite in Italia è previsto dalle 8 di questa mattina. Nei mesi scorsi, l’arrivo delle scarpe è stato accompagnato da lunghissime file fuori dai supermercati Lidl di tutta Europa già prima dell’orario di apertura. Se, dunque, non volete perdere questa occasione, l’appuntamento è per questa mattina davanti ai supermercati Lidl. Ma attenzione agli assembramenti, infatti, l’unico modo per comprare le scarpe Lidl al prezzo standard, senza dover fare i conti con le cifre maggiorate del web, sarà recarsi di persona al supermercato.

Gli altri pezzi della collezione

Come si apprende dal volantino settimanale del supermercato, da oggi sugli scaffali Lidl, oltre alle ormai celeberrime sneaker, troverete anche le ciabatte da piscina a 4,99 euro, i calzini a 2,99 euro e le t-shirt, sia da uomo che da donna, sempre a 4,99 euro. Tutto in edizione limitata, quindi, una volta esaurite le scorte, non ci saranno ulteriori occasioni d’acquisto. Dal momento che i prodotti si trovano sugli scaffali dei supermercati, le scarpe potranno essere acquistate anche nelle regioni rosse, dove i negozi di abbigliamento hanno dovuto abbassare le serrande, nel rispetto delle misure anti-contagio.