Le scarpe in vernice sono le calzature da indossare anche in primavera

Come abbinare le scarpe in vernice? I consigli di moda da non perdere per look impeccabili!

Nonostante si stia avvicinando la primavera, le calzature dell’inverno conquistano un posto anche tra le tendenze della bella stagione. Le scarpe in vernice sono di tendenza per il 2025, ma come abbinarle? Se non vuoi commettere errori di stile, ecco i consigli delle fashion addicted da mettere in pratica sin da subito.

Indossare le scarpe in vernice conferisce al look un aspetto più elegante e raffinato, scopri i migliori abbinamenti per questo 2025!

Scarpe in vernice, come abbinarle senza commettere errori di stile

Scarpe basse, con il tacco, aperte, chiuse, minimal o eccentriche, indipendentemente dal modello la calzatura da indossare quest’anno deve essere brillante e colorata. Le scarpe in vernice si indossano su tutti i look, ecco le idee da cui prendere ispirazione!

Per un look impeccabile sarà impossibile non dare quel tocco glossy all’outfit, e le scarpe in vernice sembrano essere perfette per raggiungere quest’obiettivo.

Semplici ma eleganti, come abbinarle al meglio? Calzino bianco in vista e gonna midi da abbinare ad una camicia, l’outfit perfetto che vorrai sfoggiare per tutta la primavera è proprio questo. Trench oversize, occhiali da sole e acconciatura sbarazzina, sarà questo il look versatile che potrai indossare in diverse occasioni.

Un altro abbinamento è indossare le scarpe in vernice con un jeans skinny o dal taglio dritto e vita alta, scegli una maglia più elegante, come la maglia in pizzo colorata di tendenza, e indossa le tue scarpe in vernice della tonalità che preferisci.

Per un look più formale ma sensuale, opta per una mini gonna, calze in pizzo e una blusa monocolore. Altrimenti, indossa le tue scarpe in vernice con un look più classico composto da pantalone dal taglio sartoriale e blazer over.

Le scarpe in vernice si possono abbinare anche a pantaloni culotte così da lasciare la calzatura in bella vista. Si tratta di un outfit ideale sia per la primavera che per l’estate, quindi scegli scarpe in vernice che potrai indossare anche con le temperature più alte.

Anche il maxi dress in maglia si abbina perfettamente a questo tipo di scarpa. Scegliere un vestito minimal ma elegante che abbraccia la silhouette con semplicità è sicuramente l’opzione migliore per chi desidera un look formale senza esagerare.

Una volta che avrai trovato l’abbinamento giusto per te in base al tuo stile, non potrai più fare a meno di indossare le scarpe in vernice!