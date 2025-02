Il ritorno del pizzo: le maglie colorate saranno di tendenza per tutto il 2025

Quali sono le maglie colorate in pizzo di tendenza? Ecco i modelli da avere per questo primavera estate 2025!

Sulle passerelle non sono passate inosservate, le maglie colorate in pizzo sono la tendenza a cui sembra difficile resistere. Sono tante le fashion addicted che hanno deciso di sfoggiare le maglie in pizzo a partire da quest’inverno, continueranno ad essere protagoniste anche dei look primaverili per la loro particolarità e vivacità.

Dall’animo ribelle e sensuale, le maglie colorate in pizzo sono di tendenza per il 2025 e anche tu per quest’anno vorrai indossarle. In che modo? Ecco i look più belli da cui prendere ispirazione!

Maglie colorate in pizzo, la tendenza del 2025 che tutte stanno amando

Il pizzo è un dettaglio evergreen da sfoggiare tutto l’anno: può dare quel tocco chic in più ad una maglia a manica lunga o rendere più sensuale ed elegante un top per l’estate. Insomma, sarà impossibile non avere nel guardaroba almeno un capo d’abbigliamento in pizzo.

E se vuoi rimanere al passo con le tendenze, non puoi assolutamente farti scappare le maglie colorate in pizzo che renderanno i tuoi look non solo eleganti, ma anche più eccentrici e sbarazzini!

Tra le nuance più di tendenza impossibile non citare il color lime, il pizzo che ti permette di abbinare la tua maglia a una mini gonna in denim bianco o un pantalone beige dal taglio sartoriale.

Per questo inizio 2025 abbiamo visto come il bordeaux è stato protagonista di tantissimi look invernali, probabilmente lo vedremo anche in primavera. In che modo?

Sarà proprio la maglia bordeaux in pizzo a dare quel tocco di personalità in più ai tuoi outfit: abbinala ad un pantalone total black, una scarpa décolleté e una borsa beige dal tocco raffinato!

Per chi preferisce qualcosa di più raffinato non potrà fare a meno del rosa vintage: la maglia può essere indossata sia su un denim chiaro sia su un denim dalla tonalità più intensa, altrimenti opta per un contrasto color pastello così da ottenere un perfetto look primaverile.

Il colore Pantone 2025 è proprio il mocha mousse, nuance che si declina in incantevoli camicette in pizzo da indossare in occasioni più importanti.

Da indossare con il nero o per un total look tono su tono, perfetto per un look da ufficio o per una cena romantica con il partner. Il tocco di classe? Un paio di stivaletti con il tacco a punta.