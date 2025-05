Nozze in vista? Completa l’abito con le scarpe da sposa di lusso, questi sono i brand top per il tuo matrimonio

Avete già scelto l’abito per il vostro matrimonio ed ora è arrivato il tempo di andare a cercare le scarpe da sposa più belle e stilose ma anche comode che si possano adattare al modello del vestito, nei cataloghi dei brand di lusso più famosi ci sono proposte per tutti i gusti, non resta che sfogliarli per scegliere i vostri preferiti!

Pensare di poter scegliere delle semplici scarpe bianche da abbinare all’abito delle nozze è sbagliato, prima di tutto occorre valutare la comodità perché le indosserete per tante ore, chiaramente devono essere anche esteticamente piacevoli e molto robuste, per aiutarvi nella scelta delle migliori abbiamo raggruppato qui di seguito i brand di lusso che propongono scarpe da sposa di livello top.

Se state cercando le scarpe da sposa perfette dare un’occhiata ai cataloghi di queste marche lussuose potrà essere la scelta vincente. Ecco allora la nostra lista che dovete assolutamente conoscere.

Quali sono i brand di lusso che propongono scarpe da sposa bellissime

State organizzando tutto alla perfezione affinché il giorno più importante della vostra vita sia senza imperfezioni e chiaramente bisogna partire dalla scelta dell’abito e delle calzature.

Abbiamo già visto come scegliere le scarpe da sposa per il matrimonio anche in relazione ai modelli e al tipo di cerimonia, ora vediamo invece quali sono i brand di lusso che propongono esemplari di grande pregio e qualità.

Christian Louboutin

Conosciuto a livello internazionale come marchio di lusso, Christian Louboutin offre modelli di scarpe da sposa iconiche che possiamo considerare delle vere e proprie opere d’arte. Non sarà difficile trovare nel catalogo quelle adatte a voi.

Manolo Blahnik

Inutile dire che Manolo Blahnik offre esemplari di calzature gioiello davvero irresistibili e adatte a ogni stile, tra modelli cult e new entry il brand londinese vi farà innamorare con i suoi modelli preziosi.

Aquazzurra

Il made in Italy ha uno dei suoi maggiori rappresentanti nel marchio Aquazzura che propone calzature esclusive piene di dettagli prodotte in maniera assolutamente artigianale che riescono a soddisfare anche le spose più esigenti.

Jimmy Choo

Le Jimmy Choo sono le scarpe da sposa must-have per chi vuole indossare modelli seducenti e sentirsi come le star sui red carpet.

Casadei

Raffinate ed eleganti, le scarpe da sposa Casadei sono la scelta perfetta per rendere magnifico il vostro matrimonio.

Infine oltre alle citate ci sono anche altre griffe che vale la pena menzionare perché offrono esemplari molto trendy curati nei minimi dettagli, come Dolce & Gabbana, Gianvito Rossi, Hogan, Cesare Paciotti, Roger Vivie, Miu Miu, Valentino, Sophia Webster, Giuseppe Zanotti e Chanel.